星巴克又有新飲料、新杯子了！星巴克今年冬季飲品主攻濃郁系，這次推出全新「烤舒芙蕾風味那堤」，帶有濃郁蛋香和奶香的那堤，在冷冽的冬季裡溫暖大家的身心靈。同時，也搶先推出超萌情人節周邊商品，以可愛水獺寶寶為主角推出各式各樣馬克杯、保溫杯，萌萌的造型讓人選擇障礙發作，通通都想買回家收藏。



▲▼星巴克新品推薦必喝 烤舒芙蕾風味那堤、水獺情人節馬克杯/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



星巴克飲料新品

開賣日期：2025/1/15上市

品項：

烤舒芙蕾風味那堤 Tall$160、Grande$175、Venti$190

福吉茶那堤 Tall$130、Grande$145、Venti$160



星巴克情人節周邊新品

開賣日期：2025/1/15上市