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星巴客新品11款必收！舒芙蕾那堤 水獺馬克杯情人節哄太座開心。

2025年菜外帶 星巴克 新品 咖啡 more
2025-01-13 17:22:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：星巴克
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

星巴克又有新飲料、新杯子了！星巴克今年冬季飲品主攻濃郁系，這次推出全新「烤舒芙蕾風味那堤」，帶有濃郁蛋香和奶香的那堤，在冷冽的冬季裡溫暖大家的身心靈。同時，也搶先推出超萌情人節周邊商品，以可愛水獺寶寶為主角推出各式各樣馬克杯、保溫杯，萌萌的造型讓人選擇障礙發作，通通都想買回家收藏。

▲▼星巴克新品推薦必喝 烤舒芙蕾風味那堤、水獺情人節馬克杯/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



星巴克全新飲料「烤舒芙蕾風味那堤」，以舒芙蕾奶油結合濃縮咖啡，帶來宛如甜點般的奢華享受。綿密的舒芙蕾奶油入口即化，搭配咖啡的濃郁香氣與淡雅甜味，為寒冬時光注入滿滿幸福感。另一款人氣飲品「福吉茶那堤」則再度回歸，選用日本焙茶與細緻奶泡，若想要喝到更香濃的話，也可以換構成燕麥奶。兩款新品將於1/15起全台門市同步開賣，星禮程會員更可透過行動預點享專屬星星回饋。

▲▼星巴克新品推薦必喝 烤舒芙蕾風味那堤、福吉茶那堤/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理


為迎接情人節，星巴克推出可愛又實用的情人節限定商品，包括化身水獺的Bearista熊寶寶及「天生絕配馬克杯組」。熊寶寶以俏皮造型傳遞幸福，迷你設計適合隨身攜帶，讓愛意隨時伴隨左右。馬克杯組則以手牽手的水獺設計象徵愛情與友誼，成為送禮的貼心選擇。除此之外，粉色系TOGO杯與經典黑女神皮革側背包也同步登場，結合實用性與浪漫氛圍，滿足每位顧客的節日需求。

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▲▼2025星巴克情人節周邊商品推薦/ 星巴克 提供、WalkerLand窩客島整理



 

星巴克飲料新品

開賣日期：2025/1/15上市
品項：
烤舒芙蕾風味那堤 Tall$160、Grande$175、Venti$190
福吉茶那堤 Tall$130、Grande$145、Venti$160
 

星巴克情人節周邊新品

開賣日期：2025/1/15上市

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