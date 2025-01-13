吉伊卡哇就是這麼可愛！為了讓高雄的小朋友們有不一樣的高雄燈會，高雄市政府近日宣布，將日本人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」打造成「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」的燈會主角。同時，為迎接這場盛會，高雄市政府特別推出2025「吉伊卡哇」小提燈，將主角「吉伊卡哇」結合精緻紙雕工藝，呈現出既有創意又具人氣的小提燈作品。



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▲吉伊卡哇超可愛！2025高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈發送資訊搶先看。 / 高雄市觀光局提供、WalkerLand窩客島整理



高雄市政府表示，今年的提燈發放方式充滿驚喜，讓小朋友和家長們感受到市府的用心。特別宣布高雄市內國小、幼兒園及特殊學校的學童，能夠在寒假前搶先領取一盞小提燈，讓「吉伊卡哇」陪伴小朋友迎接快樂假期。而其他民眾則可於2月8日及9日，前往高雄港16-18號碼頭樂園現場排隊領取，每人限領兩盞，數量有限，發完為止。



▲高雄市內國小、幼兒園及特殊學校的學童，能夠在寒假前搶先領取一盞小提燈 / 高雄市觀光局提供、WalkerLand窩客島整理

高雄市觀光局長高閔琳表示，「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於1月25日至2月16日盛大登場，地點涵蓋愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站），延續去年的黃色小鴨熱潮。今年的燈會將以更加精采的規劃和豐富的活動內容，讓市民和遊客再一次感受到高雄的城市魅力。整場燈會除了以「吉伊卡哇」為主題的大型氣膜展示外，還安排了遊樂園、美食市集、水上活動及親子馬戲等多元活動，適合各個年齡層的遊客。再加上高雄冬季溫暖的陽光和過年喜氣洋洋的氣氛，無疑將成為吸引全國遊客的亮點活動。▲▼高雄吉伊卡哇小提燈 / 高雄市觀光局提供、WalkerLand窩客島整理

2025高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈發送資訊

高雄市學童發放

對象：高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童。

發放時間：寒假前。

數量：每人可領取1盞小提燈。

高雄燈會現場發放

發放地點：高雄港16-18號碼頭樂園現場。

發放時間：2025年2月8日、9日。

領取規則：每人限領2盞，數量有限，發完為止。



▲2025高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈發送資訊 / 高雄市觀光局提供、WalkerLand窩客島整理