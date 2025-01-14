北投人先去拍花海！春節過年走春就是要去看看繽紛花海，迎接美好一年到來，而藏在北投半山腰的「三層崎彩色浪花海」，於每年1、2月絢麗登場，為台北人帶來迷你版北海道富良野花海的美景。今年2025三層崎彩色浪花海確定將在1/17盛大亮相，以彩色浪花海為主題透過繽紛的花卉、草木在獨特的山坡地形上進行佈置，今年更請到多多台美食餐車進駐，讓大家賞花之餘也能品嚐美食。
▲▼2025北投三層崎彩色浪花海1/17登場/ 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理
一年一度的北投三層崎花海將於本週末1/17登場，最佳賞花期將持續到三月底，選用薰衣草、石竹、雞冠花、孔雀草、大理花等多種花卉，勾勒出在三層崎常見的大冠鷲圖騰，象徵的守護家園的壯麗景緻從高空俯瞰美不勝收。今年更融入波浪特色以高達180公分的木製浪花造型打造「三層祈」祈願架，一旁有花朵造型的「祈願小花卡」，在新的一年寫下心願，上千張小花卡隨風搖曳，為今年花海帶來不一樣的美。
▲▼2025北投三層崎彩色浪花海全新規劃祈願架/ 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理
此外，1月18日將舉行「花彩調色盤」寫生比賽，邀請學校學生以三層崎景觀作畫，為花展增添藝術氛圍。花展期間還有電子集章抽獎活動，參與者可蒐集電子章兌換驚喜，賞花之旅因此更加豐富精彩。同時，今年也邀請超高人氣美食餐車進駐花海旁，在花海旁享受野餐的樂趣。
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▲▼2025北投三層崎彩色浪花海邀請人氣美食餐車進駐/ 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理
2025北投三層崎彩色浪花海
展期：2025/1/17（五）－3/31（一）
地點：北投社三層崎公園（台北市北投區秀山路50號旁）
2025北投三層崎花海 交通資訊
1、捷運
(1)可搭乘捷運淡水線到新北投站1號出口，沿著中和街步行約15分鐘即可到達。
(2)可搭乘捷運淡水線到復興崗站1號出口，沿著中央北路左轉至稻香路再延著秀山路步行約15分鐘即可到達。
2、公車
搭乘南軟通勤專車(北投線) 、內科通勤專車16、承德幹線(原266路線)、223、216、216區間車、218、218區間車、218直達車、602等公車到達貴子坑水土保持園區。