北投人先去拍花海！春節過年走春就是要去看看繽紛花海，迎接美好一年到來，而藏在北投半山腰的「三層崎彩色浪花海」，於每年1、2月絢麗登場，為台北人帶來迷你版北海道富良野花海的美景。今年2025三層崎彩色浪花海確定將在1/17盛大亮相，以彩色浪花海為主題透過繽紛的花卉、草木在獨特的山坡地形上進行佈置，今年更請到多多台美食餐車進駐，讓大家賞花之餘也能品嚐美食。



▲▼2025北投三層崎彩色浪花海1/17登場/ 台北工務局 提供、WalkerLand窩客島整理



2025北投三層崎彩色浪花海

展期：2025/1/17（五）－3/31（一）

地點：北投社三層崎公園（台北市北投區秀山路50號旁）



2025北投三層崎花海 交通資訊

1、捷運

(1)可搭乘捷運淡水線到新北投站1號出口，沿著中和街步行約15分鐘即可到達。

(2)可搭乘捷運淡水線到復興崗站1號出口，沿著中央北路左轉至稻香路再延著秀山路步行約15分鐘即可到達。



2、公車

搭乘南軟通勤專車(北投線) 、內科通勤專車16、承德幹線(原266路線)、223、216、216區間車、218、218區間車、218直達車、602等公車到達貴子坑水土保持園區。

