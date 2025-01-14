過年紅包就是要包新鈔，2025換新鈔時間、地點一次看懂！對於小孩來說，每年最期待的就是收到紅包，雖然對於大人而言包紅包等於荷包大失血，但給長輩、給小朋友一包紅包送上祝福依然是春節過年最重要的大事。這次中央銀行同樣委託8家金融機構，在過年前提供456間分行方便民眾換新鈔、過新年。



▲2025春節過年換新鈔銀行、ATM地圖 / WalkerLand窩客島整理提供



2025年新鈔兌換時間確定將在1/20~1/24期間，由中央銀行委託臺灣銀行、土地銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行、合作金庫及中華郵政等8家金融機構，共計456間分行可以兌換新鈔票。每人每次最多可兌換100張百元鈔票，其他面額如200元、500元及1000元等供應則依各分行現場情況為準。可選擇臨櫃兌換、臨櫃提領，若是不方便在銀行營業時間換新鈔的話，部分銀行ATM提款機也提供新鈔提領，多種方式滿足大家的需求。



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▲2025春節過年換新鈔8家金融機構，共計456間分行 / WalkerLand窩客島整理提供

2025換新鈔地點

臺灣銀行、土地銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行、合作金庫及中華郵政等8家金融機構提供服務，一共有456間可兌換分行。



2025過年換新鈔Google地圖

https://walkr.tw/MrOf0WFo



2025換新鈔時間

2025/1/20~1/24。各金融機構營業時間各有不同，但大致落在上午9點至下午15點30分。



2025換新鈔限制

每人每次可兌換100元鈔票100張，其他面額如200元、500元、1000元則會依各家分行配鈔狀況酌量而定。