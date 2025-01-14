先喝道草莓飲料買一送一！草莓季就是要一直吃草莓甜點、一直喝草莓飲料，先喝道為了滿足草莓控，推出全新「草莓夢境系列」兩款草莓飲料，酸甜新鮮草莓搭上清爽的茉莉綠茶特調而成的「草莓雪酪」、「草莓奶昔」，刷新草莓控心中最愛清單。於開賣首日加碼祭出買送一優惠，最便宜一杯只要30元就能喝到現打草莓飲料。



▲▼先喝道草莓飲料買一送一/ 先喝道 提供、WalkerLand窩客島整理



先喝道 草莓飲料系列

開賣日：2025/1/17

品項：

草莓雪酪 Ｍ 69元

草莓奶昔 Ｍ 59元



先喝道 草莓飲料買一送一優惠

優惠日期：2025/1/17

優惠內容：全台門市新品「草莓夢境系列」買一送一。