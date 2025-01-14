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草莓飲料買一送一！先喝道草莓奶昔30元就有，2款草莓飲料先推。

2025年菜外帶 先喝道 草莓 飲料 more
2025-01-14 14:13:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：先喝道
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編輯 鄭雅之

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先喝道草莓飲料買一送一！草莓季就是要一直吃草莓甜點、一直喝草莓飲料，先喝道為了滿足草莓控，推出全新「草莓夢境系列」兩款草莓飲料，酸甜新鮮草莓搭上清爽的茉莉綠茶特調而成的「草莓雪酪」、「草莓奶昔」，刷新草莓控心中最愛清單。於開賣首日加碼祭出買送一優惠，最便宜一杯只要30元就能喝到現打草莓飲料。

▲▼先喝道草莓飲料買一送一/ 先喝道 提供、WalkerLand窩客島整理



先喝道草莓飲料系列將於1/17開賣，酸甜的草莓果醬搭上獲得國際品質金牌獎的花開茉綠茶為基底，帶給草莓控一杯香甜又清爽的草莓飲料。首推「草莓雪酪」以新鮮草莓醬、香濃牛乳、清爽優格和茉莉綠茶特調，是款清爽不膩口的草莓飲料。另一款「草莓奶昔」則是只有草莓果醬、鮮乳和茉莉綠茶打鑿的濃郁奶昔，一杯59元，若是在開賣首日揪人一起去喝買一送一，平均一杯只要30元就能喝到。

推薦閱讀：有草莓抹茶大福！辻利草莓抹茶季開賣，加碼搶好市多抹茶年輪。

▲先喝道草莓雪酪、草莓奶昔新品1/17開賣推買一送一/ 先喝道 提供、WalkerLand窩客島整理


 

先喝道 草莓飲料系列

開賣日：2025/1/17
品項：
草莓雪酪 Ｍ 69元
草莓奶昔 Ｍ 59元
 

先喝道 草莓飲料買一送一優惠

優惠日期：2025/1/17
優惠內容：全台門市新品「草莓夢境系列」買一送一。

 

 

 

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