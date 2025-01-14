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台中金典酒店迎小龍年！精緻年菜與百桌圍爐宴2025熱鬧開席。

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2025-01-14 12:28:00 文字：編輯 李維唐 圖片：台中金典酒店
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編輯 李維唐

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歲末將至，農曆小龍年即將來臨。除夕夜是華人社會最為重視的傳統團圓時刻，隨著時代的演變，越來越多家庭選擇在飯店享受圍爐宴的便利與高品質服務，共迎新年的到來。台中金典酒店再度以豐盛的圍爐宴與精采的娛樂活動，成為眾多家庭的熱門選擇，迎接除夕夜的熱鬧與歡愉。

▲台中金典酒店迎小龍年！精緻年菜與百桌圍爐宴2025熱鬧開席 / 台中金典酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台中金典酒店每年的百桌圍爐宴已成為城市除夕的盛大慶典。今年，除舞獅賀新春、現場摸彩活動外，還有機會贏得住宿券及餐券等豐厚獎品。喜歡與家人一起共享盛宴的民眾，可以選擇位於13樓宴會廳的百桌圍爐宴，10人份起每桌NT$20,800+10%。菜色精緻，包括乳豬拼盤、松露銀絲海虎蝦、花膠鮑貝煨海蔘及御品魚翅佛寶鼎等，為賓客帶來美食饗宴。若喜愛私密且奢華的用餐環境，15樓金園中餐廳則推出每桌NT$29,800+10%起的經典中式桌菜，囊括乾隆魚翅一品佛跳牆、碧綠蟹黃蒸龍蝦等高檔料理。

▲除舞獅賀新春、現場摸彩活動外，還有機會贏得住宿券及餐券等豐厚獎品 / 台中金典酒店提供、WalkerLand窩客島整理



針對少數人或情侶的需求，12樓栢麗廳提供每人NT$2,180+10%的自助百匯除夕饗宴，並分為17:00及19:30兩個時段。此外，金典鐵板燒及蘿拉牛排館也參與圍爐盛會，推出多款精緻套餐，主打美國特級牛小排及香煎日本鹿兒島A5和牛等頂級食材，滿足多元飲食需求。

除了內用盛宴，台中金典酒店特別為希望在家享受美味的民眾提供外帶年菜組合。這些經主廚精心設計的年菜，包含傳統與創新口味，如乾燒酒釀海虎蝦與御品金牌佛寶鼎，既展現高端食材的獨特風味，也適合全家共享團圓的幸福時光。10人份年菜組現價只需NT$13,800元，另有6人份及4人份的溫馨選擇，價格分別為NT$9,600元及NT$5,400元。

推薦閱讀：六福2025外帶年菜！常溫外帶年菜組「金蛇開泰宴」7道料理，售價10,888元。

▲▼台中金典酒店特別為希望在家享受美味的民眾提供外帶年菜組合 / 台中金典酒店提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

台中金典 2025年菜組合

10人份年菜組：現價NT$13,800元（原價NT$17,800元）。
6人份年菜組：現價NT$9,600元（原價NT$12,180元）。
4人份年菜組：現價NT$5,400元（原價NT$7,180元）。

洽詢專線：04-2324-6088

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