歲末將至，農曆小龍年即將來臨。除夕夜是華人社會最為重視的傳統團圓時刻，隨著時代的演變，越來越多家庭選擇在飯店享受圍爐宴的便利與高品質服務，共迎新年的到來。台中金典酒店再度以豐盛的圍爐宴與精采的娛樂活動，成為眾多家庭的熱門選擇，迎接除夕夜的熱鬧與歡愉。



▲台中金典酒店迎小龍年！精緻年菜與百桌圍爐宴2025熱鬧開席 / 台中金典酒店提供、WalkerLand窩客島整理



台中金典酒店每年的百桌圍爐宴已成為城市除夕的盛大慶典。今年，除舞獅賀新春、現場摸彩活動外，還有機會贏得住宿券及餐券等豐厚獎品。喜歡與家人一起共享盛宴的民眾，可以選擇位於13樓宴會廳的百桌圍爐宴，10人份起每桌NT$20,800+10%。菜色精緻，包括乳豬拼盤、松露銀絲海虎蝦、花膠鮑貝煨海蔘及御品魚翅佛寶鼎等，為賓客帶來美食饗宴。若喜愛私密且奢華的用餐環境，15樓金園中餐廳則推出每桌NT$29,800+10%起的經典中式桌菜，囊括乾隆魚翅一品佛跳牆、碧綠蟹黃蒸龍蝦等高檔料理。



▲除舞獅賀新春、現場摸彩活動外，還有機會贏得住宿券及餐券等豐厚獎品 / 台中金典酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台中金典 2025年菜組合

10人份年菜組：現價NT$13,800元（原價NT$17,800元）。

6人份年菜組：現價NT$9,600元（原價NT$12,180元）。

4人份年菜組：現價NT$5,400元（原價NT$7,180元）。

洽詢專線：04-2324-6088