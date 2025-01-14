南港人真的久等了！不斷深耕台灣的日本三井集團，自從2019年確定要進駐南港打造上萬坪日系百貨LaLaport南港，就讓南港、汐止附近居民引首期盼。如今，根據相關人士透露南港LaLaport預計將在3/13試營運、3/20開幕，雖然官方尚未正式確認，但已經可以確認今年上半年會對外營運，近5萬坪的百貨影城讓台北人週末又多了一個好去處。



▲▼南港LaLaport預計3/13試營運，下圖為台中LaLaport圖僅供參考/ LaLaport 提供、WalkerLand窩客島整理





南港LaLaport

南港C3由國際知名大師李祖原建築師設計、規劃，是一座複合式商場，其中六樓至地下一樓的部分交由日本三井不動產營運，引進近Mitsui Shopping Park LaLaport南港，近5萬坪的空間打造三井日系百貨新據點，預計引進250間物販、人氣美食餐廳進駐，威秀影城也將同步插旗，讓南港軟體園區上班族下班後不再只是衝回家，而是可以到南港LaLaport吃飯、逛街放鬆一下。推薦閱讀： 北投花海免費拍！三層崎花海 餐車市集到3月底，過年走春就出發。 ▲▼南港LaLaport預計3/13試營運，圖為台中LaLaport室內圖僅供參考/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地址： 台北市南港區經貿二路105巷1號

試營運：預計2025/3/13

開幕日：預計2025/3/20