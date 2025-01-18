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貳樓甜點升級回歸！貳樓早午餐「裸桃粉絲絨」聯名蘭蔻，情人節蛋糕甜點控必吃。

2025年菜外帶 貳樓 早午餐 紅絲絨 more
2025-01-18 11:25:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：貳樓
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編輯 張人尹

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情人節甜點搶先吃！這次貳樓紅絲絨蛋糕升級回歸，特別攜手蘭蔻推出粉嫩系甜點新品「裸桃粉絲絨蛋糕」，以蘭蔻的純才為靈感，把裸桃粉棕色加入經典紅絲絨蛋糕，打造情人節必吃浪漫甜點。本次聯名不只有美味蛋糕，還有蘭蔻專櫃活動與限定小禮物，讓人買唇膏、吃下午茶，打造女友最愛約會行程。

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▲貳樓聯名蘭蔻 浪漫限定 - 裸桃粉絲絨蛋糕 / 貳樓提供、WalkerLand窩客島整理

貳樓經典紅絲絨蛋糕這次全新升級，聯名蘭蔻推出「裸桃粉絲絨」，靈感來自蘭蔻情人節限定「小蠻腰唇膏#280裸桃粉棕」。蛋糕層層交疊蜜桃果粒與滑順奶油乳酪，搭配百年經典紅色海綿蛋糕，打造柔和細膩的口感，最適合情人節約會下午茶。

▲貳樓聯名蘭蔻 紅絲絨蛋糕升級裸桃粉絲絨蛋糕 / 貳樓提供、WalkerLand窩客島整理



此外，在情人節期間，貳樓與蘭蔻攜手推出限定活動，1月23日至2月27日，只要到蘭蔻櫃點消費即可獲貳樓兌換券，憑券買「裸桃粉絲絨」就送「桃花朵朵開運茶」飲品兌換券，打造最少女心下午茶。此外，只要在貳樓掃描QR Code並完成蘭蔻唇膏試色，還能兌換Lancôme IDÔLE香水或限定贈品，買2025限定「情人節小蠻腰」加碼再贈絕對完美唇膏精巧版，粉絲一定要先衝。

▲貳樓聯名蘭蔻 情人節限定優惠 / 貳樓提供、WalkerLand窩客島整理



 

貳樓 浪漫限定 - 裸桃粉絲絨

販售期間：2025年01月23日至02月27日
售價：280元
1、於蘭蔻全台櫃點任一消費（不含工具類），即可獲得貳樓兌換券！持券於貳樓內用消費點購「浪漫限定 - 裸桃粉絲絨」即可兌換飲品「桃花朵朵開運茶」飲品兌換券乙張。

2、於貳樓全台店點內用消費不限金額，掃描「浪漫限定 - 裸桃粉絲絨」菜單上專屬QR Code填單至蘭蔻專櫃完成唇膏試色體驗，即可兌換Lancôme IDÔLE香水5ml（價值NTD$480）。
購買2025限定「情人節小蠻腰」加碼再贈絕對完美唇膏精巧版 1.6g（價值NTD$659）。

 

 

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