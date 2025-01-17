近期在IG上瘋狂打卡的新飲料店「泰利洋行」，以純白色系、質感裝潢插旗東門站永康街尾，成為奶茶控的最新討論話題。「泰利洋行」主打使用做咖啡的技術製作茶拿鐵，打造「最像咖啡的奶茶」，挑戰全新的鮮奶茶、茶拿鐵喝法，不管你是奶茶控、咖啡控都會被圈粉。



▲▼東門新開幕飲料泰利洋行 茶拿鐵新歡 奶茶推薦清單 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



泰利洋行

新開幕的「泰利洋行」與人氣手搖杯「約翰紅茶公司」屬於同個老闆經營，但在飲品設計、在風格上都十分不同。泰利洋行門市內以木質系、純白系風格設計，但更吸引目光的是設置了咖啡機、手沖壺，但菜單上並沒有咖啡的選項，而是用沖咖啡的機器、沖咖啡的技術，製作更純、更濃郁的茶和茶拿鐵。▲▼新開店泰利洋行 東門新飲料店推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝泰利洋行的茶品，依照不同茶底、冷熱飲，會進行茶葉研磨、茶萃取，或是手沖茶等不同程序，都在開放的吧台進行，讓粉絲們可以近距離欣賞到製作飲料的療癒過程。在菜單主推款包含「鮮奶茶、燕麥奶茶」兩大系列，各自搭配不同茶底襯托鮮奶、奶茶風味，讓奶茶也能喝得超講究。▲▼泰利洋行 手沖咖啡設備沖煮茶拿鐵 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝因為使用研磨、萃取的方式製作茶底，泰利洋行讓鮮奶拿鐵喝起來接近於咖啡拿鐵的風味，推薦無糖的「黑烏龍拿鐵」，深焙黑烏龍讓人有在喝咖啡的錯覺。而燕麥奶粉絲則推薦「蜜香福爾摩沙 燕麥拿鐵」，燕麥奶與清香茶底襯托，讓人喝得到更療癒的甜味，是奶茶控必喝推薦。▲▼東門新開幕飲料泰利洋行 茶拿鐵推薦清單 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝如果偏好更豐富口感變化，酸甜系「水果系列」，酸甜水果基底、頂部搭配奶油乳酪，鹹甜喝法超解膩。另外推薦「特調系列」，有摩卡、維也納、康寶藍等喝法，每杯頂部都擠上馬斯卡彭起司，等於直接把咖啡特調變成奶茶版本。▲▼東門新開幕飲料泰利洋行 特調推薦清單 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，門市現場也推出「豆腐甜點」3種口味，相當於台式奶酪，其中巧克力豆腐搭配炙燒香蕉、雞蛋豆腐有焦糖布蕾的風味、柴燒豆腐則加上柴燒甘蔗冰沙、接骨木糖漿，是懷舊風甜點代表。不只吸引造訪東門的外國觀光客，近期也是許多台灣奶茶控的下午茶新歡。推薦閱讀： 草莓蛋塔用搶的！草莓甜點「貪吃狗草莓千層蛋塔」5款千層蛋塔，草莓控瘋搶。 ▲▼東門新開幕飲料泰利洋行 豆腐甜點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地址：台北市大安區金華街223-13號

營業時間：12:00-20:00（每週三公休）



泰利洋行 推薦餐點

黑烏龍拿鐵：130元

蜜香福爾摩沙 燕麥拿鐵：170元

水蜜桃 奶油乳酪：130元

摩卡：140元

文山包種：80元

巧克力豆腐：70元

雞蛋豆腐：75元

柴燒豆腐：70元