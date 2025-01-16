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> 美食 > 草莓蛋塔用搶的！草莓甜點「貪吃狗草莓千層蛋塔」5款千層蛋塔，草莓控瘋搶。

草莓蛋塔用搶的！草莓甜點「貪吃狗草莓千層蛋塔」5款千層蛋塔，草莓控瘋搶。

2025年菜外帶 草莓 甜點 貪吃狗 more
2025-01-16 21:00:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：貪吃狗
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編輯 張人尹

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草莓甜點控開吃！終於等到草莓季開跑，這次「貪吃狗甜點」草莓季推出全新品項「草莓千層蛋塔」，超美草莓讓草莓控下午茶一定要拍，除了草莓口味之外，千層蛋塔系列還推出灌餡版「巧克力、北海道牛奶」等全新吃法，讓甜點控、草莓IG先打卡。

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▲▼貪吃狗草莓甜點推薦 草莓千層蛋塔 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



針對草莓季，這次貪吃狗甜點不僅推出超人氣「草莓生乳酪塔、草莓丹麥菠蘿、草莓棒棒泡芙」等經典品項，更推出全新「草莓千層蛋塔」，以酥鬆的花朵造型千層塔皮，搭配超美的新鮮草莓、草莓生乳餡，是許多甜點控、草莓控的下午茶新歡。

▲▼貪吃狗草莓千層蛋塔及草莓季甜點推薦  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
貪吃狗天母店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，貪吃狗也以自家灌餡泡芙作為靈感，以「千層蛋塔」推出灌餡版口味，在其中灌入濃郁的「北海道牛奶、巧克力」內餡，讓風味增添更多層次。此外也可以選擇原味的「布蕾」口味，或是鹹口味「洋蔥蘑菇」，如同獨享版鹹派，最適合作為午後點心。

▲▼貪吃狗新品千層蛋塔系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


本次貪吃狗草莓季甜點，以及新品千層蛋塔系列甜點，即日起在台北雙連店、內湖店、天母店、宜蘭羅東店全門市同步開賣，並且推出「千層蛋塔6入499元起」限定優惠，還可以搭配Uber Eats外送服務，在辦公室就能吃到最療癒草莓甜點下午茶。

▲▼貪吃狗千層蛋塔系列優惠活動 / 貪吃狗提供、WalkerLand窩客島整理

 

貪吃狗草莓甜點推薦

草莓千層蛋塔：150元
草莓棒棒泡芙：120元
草莓丹麥菠蘿：135元
草莓生乳酪塔：切片150元/ 6吋799元
 

貪吃狗千層蛋塔新品推薦

草莓千層蛋塔：150元
北海道牛奶千層蛋塔：100元
巧克力千層蛋塔：100元
洋蔥蘑菇千層蛋塔：125元
原味布蕾千層蛋塔：85元

 

 

 

 

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