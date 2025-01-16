草莓甜點控開吃！終於等到草莓季開跑，這次「貪吃狗甜點」草莓季推出全新品項「草莓千層蛋塔」，超美草莓讓草莓控下午茶一定要拍，除了草莓口味之外，千層蛋塔系列還推出灌餡版「巧克力、北海道牛奶」等全新吃法，讓甜點控、草莓IG先打卡。



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▲▼貪吃狗草莓甜點推薦 草莓千層蛋塔 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



貪吃狗草莓甜點推薦

針對草莓季，這次貪吃狗甜點不僅推出超人氣「草莓生乳酪塔、草莓丹麥菠蘿、草莓棒棒泡芙」等經典品項，更推出全新「草莓千層蛋塔」，以酥鬆的花朵造型千層塔皮，搭配超美的新鮮草莓、草莓生乳餡，是許多甜點控、草莓控的下午茶新歡。▲▼貪吃狗草莓千層蛋塔及草莓季甜點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，貪吃狗也以自家灌餡泡芙作為靈感，以「千層蛋塔」推出灌餡版口味，在其中灌入濃郁的「北海道牛奶、巧克力」內餡，讓風味增添更多層次。此外也可以選擇原味的「布蕾」口味，或是鹹口味「洋蔥蘑菇」，如同獨享版鹹派，最適合作為午後點心。▲▼貪吃狗新品千層蛋塔系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝本次貪吃狗草莓季甜點，以及新品千層蛋塔系列甜點，即日起在台北雙連店、內湖店、天母店、宜蘭羅東店全門市同步開賣，並且推出「千層蛋塔6入499元起」限定優惠，還可以搭配Uber Eats外送服務，在辦公室就能吃到最療癒草莓甜點下午茶。▲▼貪吃狗千層蛋塔系列優惠活動 / 貪吃狗提供、WalkerLand窩客島整理

草莓千層蛋塔：150元

草莓棒棒泡芙：120元

草莓丹麥菠蘿：135元

草莓生乳酪塔：切片150元/ 6吋799元



貪吃狗千層蛋塔新品推薦

草莓千層蛋塔：150元

北海道牛奶千層蛋塔：100元

巧克力千層蛋塔：100元

洋蔥蘑菇千層蛋塔：125元

原味布蕾千層蛋塔：85元