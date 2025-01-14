隨著農曆春節的腳步逐漸逼近，台中李方艾美酒店首度推出開運年菜外帶服務，為春節餐桌注入精緻與寓意兼備的美味佳餚。這次的年菜系列以樂美中餐廳（Le Mei）廚師團隊為背書，融合中華傳統與現代創意，帶來多款象徵吉祥的佳餚，讓消費者在家中輕鬆享受星級飯店水準的美食，與家人共享團圓時光。



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▲台中李方艾美酒店首度推出開運年菜外帶服務，為春節餐桌注入精緻與寓意兼備的美味佳餚 / 台中李方艾美酒店提供、WalkerLand窩客島整理



台中李方艾美酒店此次推出的開運年菜主打多道寓意深刻且精心設計的佳餚，從經典傳統到創新融合，每一道都體現了大廚的巧思與用心。其中，「經典廣東極味拼」呈現多款廣東代表性菜品，每道佳餚皆蘊含特別寓意。其中，「腰纏萬貫」以粵菜煎釀技法，將蝦滑包裹鮮嫩長豆，並點綴頂級鮑魚，象徵財源滾滾。「醉翁酒香黑羽土雞」選用黑羽土雞搭配酒香慢燉，肉質鮮嫩，寓意健康長壽與福祿雙全。「燶邊半肥瘦叉燒」以精選豬肉經過醃製與燒烤，外焦內嫩，香氣四溢，傳遞家庭和諧的美好祝福。「青花椒厚切牛舌」則以辛香麻辣的青花椒提升牛舌的風味層次，象徵新年事事興旺。「炙燒溏心烏魚子」以輕炙手法帶出烏魚子的外脆內Q口感，象徵年年有餘。



▲「經典廣東極味拼」呈現多款廣東代表性菜品，每道佳餚皆蘊含特別寓意 / 台中李方艾美酒店提供、WalkerLand窩客島整理

另一道特色年菜「日月雲吞濃湯雞」則有兩個版本供選擇，分別為原味版及豪華版。這道料理以優質土雞與珍稀日月魚熬煮數小時，湯頭濃郁鮮美，搭配台中特產麻薏雲吞，不僅口感豐富，更具營養價值。豪華版更加入多種名貴食材，讓人每一口都能品嚐奢華的滋味。▲特色年菜「日月雲吞濃湯雞」則有兩個版本供選擇，分別為原味版及豪華版 / 台中李方艾美酒店提供、WalkerLand窩客島整理此外，「洋風八味西施牛」提供美國帶骨牛小排的全新演繹，融合中西調料如番茄、八角、白胡椒等香料，經過烤製與滷煮雙重工序，使牛肉外酥內嫩，層次分明。這道菜不僅色香味俱佳，更為春節餐桌增添現代化的時尚感。台中李方艾美酒店此次推出的開運年菜系列，不僅讓消費者免去外出煩惱，更提供了一場充滿祝福與美味的家宴體驗。快把握早鳥優惠，為新春佳節增添尊貴與歡樂的氛圍。▲「洋風八味西施牛」提供美國帶骨牛小排的全新演繹 / 台中李方艾美酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台中李方艾美酒店 年薦精選年菜

經典廣東極味拼（NT$2,580）

包含腰纏萬貫（蝦滑、鮑魚）、醉翁酒香黑羽土雞、燶邊半肥瘦叉燒、青花椒厚切牛舌、炙燒溏心烏魚子。



日月雲吞濃湯雞（NT$2,280 / NT$5,480）

使用優質土雞與日月魚熬煮，搭配麻薏雲吞，豪華版加入名貴食材，湯頭濃郁奢華。



洋風八味西施牛（NT$1,580）

美式帶骨牛小排，結合多種中西香料，外酥內嫩，層次豐富。