年夜飯是每年團聚時刻的重頭戲，而選擇蔬食年菜成為近年來備受歡迎的新趨勢。不僅能為身體帶來溫柔的呵護，更讓整桌佳餚多了幾分清新與雅緻。蔬食年菜以簡單自然的食材，展現豐富的口感層次與象徵好運的意涵，成為年節餐桌上一道耳目一新的亮點。





今年，養心集團特別推出「團圓飯年菜」系列，結合旗下三大知名品牌，包括港點專家「養心茶樓」、韓式料理名店「YACHE」以及中西創意餐廳「養心沙龍」，精選八道匠心獨具的菜餚，以滿足葷素食者的味蕾需求。這款適合六人共享的年菜組合售價為3,880元，並提供北中南宅配服務，消費者只需簡單加熱，即可享用美味與便利兼具的年節佳餚。



這次推出的蔬食年菜融合中西經典與創新風味。從韓國冬粉結合多種清爽蔬菜的「五色雜菜冬粉」，到外酥內軟、搭配桂花蜜與鳳梨的「旺來咬金蜜雙方」，每道菜品都蘊含了象徵好運與喜慶的寓意。另一道值得期待的佳餚是「香芋蕈菇上海菜飯」，以加拿大野米和白米為基底，加入芋絲、牛蒡與雪白菇等食材，炒出層次豐富的香氣與口感，呈現升級版的上海經典風味。



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除此之外，養心沙龍還推出「上海砂鍋醃篤鮮」，以燕麥奶與豆漿為湯底，搭配銀杏與植物臘肉，濃郁的滋味與滑順口感令人難忘。而來自養心茶樓的「塔香富貴雙菇」，則以猴頭菇、杏鮑菇等鮮美食材，大火快炒出噴香鍋氣，加上九層塔增添層次感，是道開胃又滿足的佳餚。其他經典菜式還包括「蟲草花松露獅子頭」，融合蟲草花與黑松露，再配以多種植物性食材揉捏而成，搭配Ｑ彈年糕，創造口感與營養的雙重驚喜。港式點心愛好者則不可錯過「招牌港點御雙拼」，牡丹燒賣皇與翡翠小籠包呈現出色的製作工藝，前者以植物肉為餡，後者則包裹多樣蔬菜與杏鮑菇，入口鮮甜令人回味。而「蜜汁如意叉燒包」則以經典蠔油叉燒醬為基底，搭配植物叉燒內餡，蒸熟後香氣四溢，成為老少咸宜的必選佳品。蔬食年菜不僅提供全新的味覺享受，更是對幸福、健康與財富的美好祝福。無論是喜愛清爽健康口味的饕客，還是想在傳統年夜飯中注入一抹新意的家庭，蔬食年菜都是不可錯過的選擇。今年的團圓飯，不妨試試這份清新雅緻的年菜，為家人送上一份溫暖與驚喜。







2025養心集團年菜招牌菜品

「五色雜菜冬粉」：韓式冬粉搭配多種蔬菜，清爽可口。

「旺來咬金蜜雙方」：鳳梨與桂花蜜結合，鹹甜適中。

「蟲草花松露獅子頭」：融合蟲草花與黑松露，搭配年糕，口感豐富。

「蜜汁如意叉燒包」：植物叉燒內餡，香氣四溢。

「招牌港點御雙拼」：牡丹燒賣皇與翡翠小籠包展現港式經典。

價格：六人份組合售價3,880元。

配送服務：提供北、中、南地區的宅配到府服務，方便消費者簡單加熱即可享用。

官網：https://www.ysvege.com/tw/