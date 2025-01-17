東區櫃姐也搶著買草莓大福、奶油甜燒餅！高雄老字號烘焙品牌「奧瑪烘焙」，這次受邀再度北上快閃到SOGO忠孝館，不僅帶來人氣草莓大福、草莓冰心餅乾泡芙等冬季限定草莓系列甜點，更針對春節送禮推出全新獨家「奶油甜燒餅」禮盒，將古早味糕餅口感和香氣再升級，單包裝設計方便品嚐、分送。



▲▼奧瑪烘焙 SOGO台北忠孝館快閃必買草莓大福、冰心餅乾泡芙/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



奧瑪烘焙 SOGO台北忠孝館快閃

此次，奧瑪烘焙快閃必買草莓甜點系列，首推超人氣「冰心餅乾泡芙」，泡芙殼採用法國發酵奶油打造，內餡豐富滑順，有招牌香草卡士達、新口味雙重黑巧克力，以及冬季限定的濃情草莓卡士達，並搭配凍乾草莓，甜而不膩。而說到草莓甜點怎麼能少了最經典的「草莓大福」，嚴選新鮮大湖草莓和甜而不膩口的紅豆泥、Q彈大福皮，一口咬下幸福感滿滿。▲▼奧瑪烘焙 SOGO台北忠孝館快閃帶來多款人氣甜點/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝春節禮盒不能錯過「奶油甜燒餅」禮盒，是一推出就爆夯、秒殺的人氣甜點，使用高品質的法國發酵奶油、日本三溫糖為原料，製作出外層酥香的燒餅外皮，再撒上些許芝麻和法國鹽之花提香，原味的內餡加入發酵奶油、麥芽糖、日本三溫糖及師傅手炒麵茶獨家特調，是大小朋友都會愛的滋味。而杏仁奶油則是在酥皮上加入滿滿的烤杏仁脆片，內餡麵茶則是換成杏仁粉，同樣是濃郁的甜點香氣讓人愛不釋口。推薦閱讀： 31冰淇淋聯名來台！日本爆夯「湯姆貓與傑利鼠冰」來台免費送周邊。 ▲▼春節禮盒推薦奧瑪烘焙甜燒餅禮盒/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝、奧瑪烘焙 提供

地點：遠東SOGO台北忠孝館 B1（美食區）

日期：2025/01/06～2025/02/03

時間：週日到週四 11:00～21:30；週五、週六 11:00～22:00

優惠：

冰心餅乾泡芙禮盒（頂級香草3入+草莓2入）快閃價365元

春暖聚福奶油甜燒餅禮盒（發酵奶油3入+杏仁奶油3入）快閃價425元