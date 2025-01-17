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台北東區新甜點推薦！草莓大福 奶油甜燒餅限量開搶，奧瑪烘焙快閃跟上。

2025年菜外帶 奧瑪烘焙 草莓甜點 草莓大福 more
2025-01-17 15:00:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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東區櫃姐也搶著買草莓大福、奶油甜燒餅！高雄老字號烘焙品牌「奧瑪烘焙」，這次受邀再度北上快閃到SOGO忠孝館，不僅帶來人氣草莓大福、草莓冰心餅乾泡芙等冬季限定草莓系列甜點，更針對春節送禮推出全新獨家「奶油甜燒餅」禮盒，將古早味糕餅口感和香氣再升級，單包裝設計方便品嚐、分送。

▲▼奧瑪烘焙 SOGO台北忠孝館快閃必買草莓大福、冰心餅乾泡芙/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



此次，奧瑪烘焙快閃必買草莓甜點系列，首推超人氣「冰心餅乾泡芙」，泡芙殼採用法國發酵奶油打造，內餡豐富滑順，有招牌香草卡士達、新口味雙重黑巧克力，以及冬季限定的濃情草莓卡士達，並搭配凍乾草莓，甜而不膩。而說到草莓甜點怎麼能少了最經典的「草莓大福」，嚴選新鮮大湖草莓和甜而不膩口的紅豆泥、Q彈大福皮，一口咬下幸福感滿滿。

▲▼奧瑪烘焙 SOGO台北忠孝館快閃帶來多款人氣甜點/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


春節禮盒不能錯過「奶油甜燒餅」禮盒，是一推出就爆夯、秒殺的人氣甜點，使用高品質的法國發酵奶油、日本三溫糖為原料，製作出外層酥香的燒餅外皮，再撒上些許芝麻和法國鹽之花提香，原味的內餡加入發酵奶油、麥芽糖、日本三溫糖及師傅手炒麵茶獨家特調，是大小朋友都會愛的滋味。而杏仁奶油則是在酥皮上加入滿滿的烤杏仁脆片，內餡麵茶則是換成杏仁粉，同樣是濃郁的甜點香氣讓人愛不釋口。

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▲▼春節禮盒推薦奧瑪烘焙甜燒餅禮盒/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝、奧瑪烘焙 提供


 

奧瑪烘焙 SOGO台北忠孝館快閃

地點：遠東SOGO台北忠孝館 B1（美食區）
日期：2025/01/06～2025/02/03
時間：週日到週四 11:00～21:30；週五、週六 11:00～22:00
優惠：
冰心餅乾泡芙禮盒（頂級香草3入+草莓2入）快閃價365元
春暖聚福奶油甜燒餅禮盒（發酵奶油3入+杏仁奶油3入）快閃價425元

更多奧瑪烘焙 SOGO台北忠孝館照片：



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