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31冰淇淋聯名來台！日本爆夯「湯姆貓與傑利鼠冰」來台免費送周邊。

2025年菜外帶 31冰淇淋 湯姆貓與傑利鼠 聯名 more
2025-01-17 09:28:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：X@BR31_Icecream
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

日本爆夯「31冰淇淋Ｘ湯姆貓與傑利鼠」聯名真的來台了！一直是冰淇淋控必吃清單的31冰淇淋，近年大玩聯名再創網路話題。這次，將日本討論到翻的「湯姆貓與傑利鼠」聯名系列引進台灣，並以新年特別外帶組合為主打，於1/17正式開賣，由歡喜冤家湯姆貓與傑利鼠陪伴大家迎接農曆新年到來。

▲▼31冰淇淋Ｘ湯姆貓與傑利鼠聯名/ X@BR31_Icecream 提供、WalkerLand窩客島整理



正式邁入85週年的湯姆貓與傑利鼠，熱鬧追逐的搞笑動畫場景讓粉絲日常多了滿滿的療癒感。這次，31冰淇淋聯名系列將冰淇淋杯身大變身，可以看見湯姆貓和傑利鼠都穿上蛇年的造型服飾，可可愛愛的模樣讓人直呼太可愛。推出「新年特別外帶綜合組合 湯姆貓與傑利鼠」，買8送1的優惠，搭配湯姆貓與傑利鼠嬉鬧模樣的獨家紙盒設計，在過年團聚之際拿出來絕對會成為孩子王。更附贈獨家聯名鋪克牌，讓過年不無聊。

▲▼31冰淇淋Ｘ湯姆貓與傑利鼠聯名/ X@BR31_Icecream 提供、WalkerLand窩客島整理


除了外帶組合，新年期間31冰淇淋還推出「新年快樂小夥伴 湯姆貓與傑利鼠」，將冰淇淋球變身為生動角色。冰淇淋搭配鮮奶油與巧克力米，湯姆貓的大臉與傑利鼠、小不點造型插牌相映成趣，營造出互動感十足的畫面。可愛到讓人捨不得吃，先拍照打卡才是王道。這款甜點售價僅140元，數量有限，錯過可就太可惜。

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▲▼31冰淇淋Ｘ湯姆貓與傑利鼠聯名/ 31冰淇淋 提供、WalkerLand窩客島整理


 

31冰淇淋Ｘ湯姆貓與傑利鼠聯名 新年特別外帶綜合組合 

售價：兒童球9個560元；標準球9個760元
販售時間：2025年1月17日起，數量有限售完為止。
附贈：湯姆貓與傑利鼠原創撲克牌。
 

31冰淇淋Ｘ湯姆貓與傑利鼠聯名 新年快樂小夥伴

售價：140元
販售時間：2025年1月17日起，數量有限售完為止。

 

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