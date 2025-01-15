全家吉伊卡哇聯名杯子曝光！高雄燈會這次找來日本爆紅IP吉伊卡哇坐鎮，光是宣傳圖、吉伊卡哇小提燈籠亮相，就讓吉伊卡哇粉絲衝動想衝去高雄朝聖。這次，更和全家聯手將可可愛愛的吉伊卡哇高雄燈會主視覺變成全家咖啡杯、杯套，預計將在1/22正式登場，數量有限吉伊卡哇鐵粉一定要準時衝去搶。同時，也預計在1/25推出超萌吉伊卡哇杯塞吊飾，三款造型讓人通通都想收。



▲▼全家吉伊卡哇聯名杯子、杯塞搶先曝光/ 全家LINE群 提供、WalkerLand窩客島整理



吉伊卡哇高雄燈會這次卯足全力宣傳，跨界和全家聯名讓全台吉伊卡哇鐵粉不用衝高雄，就能感受到吉伊卡哇的超萌力。近期在網路上、全家LINE中傳出全家吉伊卡哇聯名咖啡杯、吉伊卡哇杯套和吉伊卡哇杯塞的活動消息，雖然詢問全家官方表示：「活動細節調整確認中」，但根據全家LINE群的店長透露確定是會在一月下旬開跑，就連實體聯名杯、杯塞吊飾等照片也流傳出來，在全家LINE社群中掀起暴動。



▲全家吉伊卡哇聯名咖啡杯、杯套，只要點大杯咖啡即可獲得/ 全家LINE群 提供、WalkerLand窩客島整理

全家吉伊卡哇聯名杯塞吊飾

限量9萬個。

1/25 14:00起，只要在全家門市購買Let's cafe 搖搖茶吧/茶館指定現調飲品任3杯+59元即可獲得。



全家吉伊卡哇聯名杯子

限量200萬個

1/22起咖啡大杯(不含單品)即可獲得吉伊卡哇聯名杯、吉伊卡哇杯套。



全家吉伊卡哇聯名杯套

限量150萬個。

1/22起咖啡大杯熱飲(不含單品)即可獲得吉伊卡哇聯名杯、吉伊卡哇杯套。