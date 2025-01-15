小資族出國玩的最佳神隊友「虎航」又升級了！迎接2025全新的一年，作為全台飛日本航線最多的航空公司，虎航今日宣布預計在今年陸續直飛到日本北海道帶廣、鳥取、神戶和大分，持續深耕日本，讓熱愛去日本玩的台灣人深度玩日本更方便。同時，也重磅宣布將和順成蛋糕、林聰明沙鍋魚頭合作推出全新機上餐，在飛機上就能吃到人氣滷味、杯麵，香氣四溢讓一旁乘客也忍不住想要加購。



▲▼虎航機上餐林聰明沙鍋魚頭杯麵、順成蛋糕滷味新聯名 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



虎航的全新機上餐，將台灣的經典美味升級。順成蛋糕推出的「綜合滷味套餐」，融合獨家中藥滷汁與鮮蒜醬，搭配Q彈冬粉與豐富食材，帶來濃郁多層次的風味。林聰明沙鍋魚頭風味杯麵則以沙茶湯底為核心，結合日本技術還原的蔬菜包與獨家油炸麵，展現微辣又濃郁的口感。這些美食即日起可於官網購票時預購，3月30日起登機品嚐，為旅途增添美好回憶。▲▼虎航機上餐林聰明沙鍋魚頭杯麵、順成蛋糕滷味新聯名 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了全新的機上餐服務之外，虎航官網也導入AI智能功能，低價航點地圖、互動式航點地圖、首頁個人化管理、月曆式時刻表等貼心工具，旅客可依預算、天數及時間快速查詢符合需求的航班，減少搜尋時間。官網介面全面升級，會員登入即可輕鬆管理行程資訊，讓規劃旅行變得更省時省力。▲虎航全新官網導入AI系統更加便利 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝為慶祝成立十週年，台灣虎航推出與萬國通路聯名的虎翼箱，實用與環保兼具，搭乘台虎航可享額外2公斤行李額度，限量款式迅速掀起搶購熱潮。針對內部員工需求，還推出兩款專屬設計的虎翼箱，分別針對機師與客艙組員的使用習慣，加入保冷口袋與創新隔板設計，實用又時尚。背面的10週年紀念Logo，更象徵台虎十年來的里程碑。推薦閱讀： 林聰明泡麵開賣！林聰明沙鍋魚頭泡麵在家吃，售價 宅配網址先看。 ▲虎航十週年推出萬國通路聯名的虎翼箱/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝