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全家草莓甜點40款都吃！5元草莓奶昔連吃9天，草莓生乳三明治獨家開賣。

2025年菜外帶 全家 草莓 霜淇淋 more
2025-01-16 11:46:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

全家就是懂草莓控！越來越多草莓甜點接力開賣，全家當然也不能錯過冬天最夯草莓季商機，這次不僅將人氣草莓霜淇淋強勢回歸，更加碼推出近40款草莓甜點，網羅全台人氣草莓甜點名店，包括草莓鐵盒蛋糕、草莓生乳三明治、草莓波士頓派等，各式各樣草莓甜點就在全家一次網羅。同時，也推出期間限定第二件5元的霜淇淋全系列，就連最新的「喝的霜淇淋」也有，要優惠搶吃一波。

▲▼全家草莓霜淇淋、草莓甜點預購/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



草莓控的冬天迎來幸福新滋味！全家推出全新「草莓牛奶」Fami!ce霜淇淋，以酸甜草莓結合濃郁牛奶，為寒冷的季節增添甜蜜氣息。並針對農曆過年推出超狂優惠，於1/25~2/2春節期間，全家會員可享第二件5元的專屬優惠，包括淋上咖啡的「阿芙佳朵」與加牛奶變成奶昔的「喝的霜淇淋」也有。此外，還能以8元加購不二家限量新春資料夾，兩款設計萌度爆表，讓人愛不釋手。此外，1/17~1/9喝的霜淇淋也有買一送一優惠。

▲▼全家草莓霜淇淋第二件5折、草莓奶昔買一送一/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


全家FamiPort網羅全台草莓甜點名店，同步開賣近40款夢幻草莓甜點，讓這個冬天成為草莓控的幸福季節。包括大王千金「紅豆草莓大福」、耘菓的「草莓鐵盒蛋糕」、根號拾的「草莓香緹波士頓派」及拿破崙先生的「草莓布丁杯杯」和「草莓生乳三明治」等，都是全家獨家限定甜點。

▲▼全家草莓甜點預購推薦/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


其中，耘菓的草莓蛋糕以北海道十勝鮮奶油搭配新鮮草莓，空氣感蛋糕口感輕盈細緻，是送禮自用的完美選擇。根號拾的波士頓派則以法式鮮奶油與綿密蛋糕體層層堆疊，有草莓香緹和草莓可可兩款口味，讓人選擇障礙發作。而拿破崙先生「草莓生乳三明治」選用新鮮的大湖草莓搭配輕盈不膩口的北海道十勝鮮乳，輕鬆來點療癒下午茶。

推薦閱讀：草莓飲料買一送一！先喝道草莓奶昔30元就有，2款草莓飲料先推。

▲▼全家草莓甜點預購推薦「草莓生乳三明治」、「草莓鐵盒蛋糕」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

全家草莓霜淇淋

售價：49元
品項：草莓牛奶、草莓牛奶+煉乳牛奶、煉乳牛奶
優惠資訊：
1/25~2/2，全家會員限定，霜淇淋第二件5元（包含阿芙佳朵及喝的霜淇淋）。
1/25起，購買霜淇淋（不限口味）+8元即可獲得不二家新春資料夾，數量有限，售完為止。
 

全家 草莓季FamiPort預購

大王千金 - 紅豆草莓大福
售價：1盒569元；9盒3,951元（每盒6入）

耘菓 - 草莓鐵盒蛋糕
售價：1盒930元；4盒3,080元

耘菓 - 草莓巧克力鐵盒蛋糕
售價：1盒930元；4盒3,080元

拿破崙先生 - 草莓生乳三明治
售價：3盒570元；12盒1,440元

拿破崙先生 - 草莓布丁杯杯
售價：3盒735元；12盒2,160元

亞尼克 - 草莓雪天使生乳捲
售價：1盒665元；16盒5,280元

亞尼克 - 草莓起司磚
售價：1盒725元；12盒4,788元

根號拾 - 草莓香緹波士頓派
售價：2盒1,440元；8盒4,920元

根號拾 - 草莓可可波士頓派
售價：2盒1,500元；8盒5,160元

初允 - 北海道半熟乳酪塔 季節草莓
售價：1盒598元（每盒8入）

初允 - 北海道十勝四葉奶酪 季節草莓
售價：3盒1,788元；10盒5,290元（每盒6入）

全家minimore 草莓甜點
草莓大福
售價：42元
優惠：購買指定中杯以上咖啡，加購指定甜點享半價。

草莓泡芙
售價：49元
優惠：購買指定中杯以上咖啡，加購指定甜點享半價。

 

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