台北人過年前一定要先逛迪化街年貨大街！作為全台最老字號的年貨大街「迪化街」，今年邁入30週年盛典，邀請藝術家吳騏在迪化街商圈以「年貨三十」為主題，融合金蛇年的意象打造5大打卡點，於即日起至1/27期間，超過100間年貨市集邀大家到迪化街從頭逛到尾、試吃吃到飽，再買滿滿的年貨回家開心過好年。



▲▼台北大稻埕年貨大街營業至半夜12點/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



台北迪化街年貨大街

一年一度的台北年貨大街在迪化街商圈正式登場，首度推出無菸年貨大街，讓大家有個健康清新的空間。今年更擴大免費接駁專車服務，三條路線串聯捷運北門站、北車及華陰街等商圈，讓台北人輕鬆採買年貨。為了吸引大家多加運用接駁車，只要身分證字號具備3與0兩個數字，並搭乘接駁車的民眾，就有機會獲30週年限量發財金。▲▼台北大稻埕年貨大街有規劃免費接駁專車/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝同時，為了增添濃厚的過年氛圍，邀請到藝術家吳騏創作「走春三十」，以迪化街特色為靈感打造五組特色守護神，有巨偶、糕餅花、月下談心與布花蛇等，從南京西路、永樂廣場儀亂都能看到特色燈區，就等你來拍下蛇年第一張美照。▲▼台北大稻埕年貨大街打卡點規劃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝永樂廣場處還設有共創燈區與DIY體驗，提供手寫斗方、手撕窗花與創意紅包袋等活動，更設置「福蛇來送喜」闖關互動機台，只要於活動現場拍照分享社群或於迪化街商圈當日消費滿300元即可玩，總獎值超過百萬人人有獎。▲▼台北大稻埕年貨大街販售各種春聯、紅包 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了採買各種年貨之外，現場也會各式各樣手做美食等著大家品嚐，無論是杏仁酥、杏仁茶油條、現打新鮮果汁，還是各種試吃肉鬆、餅乾、飲料和糖果等，走完一圈光試吃就飽了。其中最夯的莫過於草莓糖葫蘆、草莓大福，無論是哪一家都大排長龍。而近期大爆紅的獵奇美食「小黃瓜糖葫蘆」也在大稻埕年貨大街現身，有興趣的話趕快來嚐鮮。▲▼台北大稻埕年貨大街推薦必吃草莓糖葫蘆、小黃瓜糖葫蘆 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝今年台北年貨大街首度與momo攜手打造「線上台北年貨大街專區2.0」，提供多樣商品及直播互動，讓民眾不出門也能感受年貨熱潮。蔣萬安市長更現身momo直播間與民眾互動拜年，精彩活動讓線上購物樂趣加倍。此外，活動還集合大稻埕30家老店及北市百家特約店推出專屬優惠，民眾領取台北通APP優惠券可享多項折扣，無論是年節食品、家飾用品還是禮盒好物都能一次買齊。推薦閱讀： 逛迪化街年貨開吃！老台北人必吃「11間大稻埕美食」推薦，迪化街小吃 永樂市場美食順路吃。 ▲▼台北大稻埕年貨大街和momo聯手打造「線上台北年貨大街專區2.0」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動日期：2025/1/11~1/27

活動時間：每天12時至24時



迪化街年貨大街交通管制範圍、時間

1、迪化街1段（南京西路至歸綏街） 12時至24時。

2、民樂街（歸綏街至民生西路） 週一至週四15時至22時，週五15時至24時，假日12時至24時。

3、民樂街（民生西路至南京西路）週一至週四15時至22時，週五15時至24時，假日12時至24時，限北往南單行。

4、民生西路與民樂街口，15時至23時，實施雙向禁止左轉管制。

5、歸綏街（延平北路至環河北路）週一至週四15時至22時，週五15時至24時，假日12時至24時。



台北年貨大街接駁車路線

活動時間：2025年1月11日（六）- 1月27日（一），每日13:20-20:20（首末班發車時間）



黃線 路線A

台北捷運北門站>南京西路口（塔城）>涼州街>民生西路口（大稻埕碼頭）>南京西路（迪化），班距約25分鐘-35分鐘。



藍線 路線B

台北捷運北門站>南京西路口（塔城）>涼州街>民生西路口（大稻埕碼頭>後車站，班距約25分鐘-35分鐘。



綠線 路線C

捷運北門站>南京西路口（塔城），班距約10分鐘-15分鐘。