必勝客披薩5折開吃！必勝客春節前推出多款超值優惠，平日比薩外帶只要199元、雙拼口味外帶299元除此之外，這次必勝客更加碼推出4天「披薩半價」優惠活動，所有熱銷口味通通半價，過年前約同事、約同學、約朋友在家開速食趴一定要吃。



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▲必勝客披薩半價 外帶披薩199元起 年末速食優惠 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



必勝客這波優惠自即日起開始，1/20前的平日，只要到必勝客外帶8款指定口味披薩，享優惠價199元，粉絲超愛「夏威夷、BBQ黃金嫩雞、義式迷迭香雞腿」等8款口味通通吃得到。此外再加碼8款升級口味、3款雙拼口味大比薩，如和風章魚燒、炙燒明太子嫩雞等，單點外帶優惠價只需299元，讓粉絲有更多口味可以選擇。



▲必勝客外帶大披薩199元 雙拼披薩299元優惠 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

必勝客平日外帶單點大比薩199元起

更狂的事，必勝客在1/18、1/19推出週末披薩半價優惠，多達16款熱銷比薩通通半價，小奢華的「松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴」等高人氣口味全部參與活動。此外在1/21-1/24再加碼，11款經典比薩外帶同樣半價，讓速食控吃到過年前上班日。▲▼必勝客平日披薩半價 假日披薩半價 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起-1/17、1/20（平日限定）

活動內容：外帶單點大比薩199元起。

199元比薩口味：夏威夷/雙層美式臘腸/四小福/日式照燒雞/黃金咖哩海鮮/熱帶鳳梨海鮮總匯/BBQ黃金嫩雞/義式迷迭香雞腿



299元比薩口味： 和風章魚燒/海鮮/鐵板雙牛/炙燒明太子嫩雞/超級總匯/韓式泡菜燒肉/哈辣墨西哥/彩蔬鮮菇 雙拼比薩：BBQ黃金嫩雞+四小福 /熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 /海陸總動員



必勝客 外帶單點大比薩半價

活動期間：1/18-1/19以及1/21-1/24

活動內容：外帶單點大比薩半價

平日口味選擇：夏威夷/雙層美式臘腸/四小福/日式照燒雞/黃金咖哩海鮮/義式迷迭香雞腿/海陸總動員/熱帶鳳梨海鮮總匯/BBQ黃金嫩雞/雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福/雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福



假日優惠口味：松露干貝鮮蝦起司/法式海陸盛宴/經典費城起司牛肉/金沙黃金脆雞/泰式檸檬椒麻豬，以及平日優惠口味皆適用。