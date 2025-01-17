到東京旅行，很多人把目標放在必逛商場或是打卡景點，但其實東京不只是購物天堂，更是下午茶聖地！窩客島這次挑選7間各具特色的下午茶餐廳，從療癒系主題咖啡，到奢華時尚貴婦下午茶，再到充滿懷舊氣息的喫茶店。不論是想和姐妹拍網美照，還是帶小孩一起去喜歡的主題咖啡，跟著這篇懶人包，讓你的東京旅行更增添美好的回憶。



▲東京7間特色下午茶推薦，世界最好吃的爆漿泡芙 / WalkerLand窩客島整理



到日本免不了來一場大血拼，尤其是名牌精品！「BVLGARI GINZA BAR」是寶格麗的附設咖啡廳，除了購物，當然也要體驗一下奢華氣氛；如果是寶可夢迷，那絕對不能錯過「Pokémon Cafe」啦！保證你一進去就心臟爆擊，手機直接拍到沒電；說到主題餐廳，在東京還有Suica西瓜卡企鵝的專門店「Pensta」，邊喝下午茶邊逛限定周邊，一不小心錢錢就不見了。真喜歡各種不同特色的下午茶咖啡廳，找個時間去朝聖吧！



▲東京7間特色下午茶推薦，寶可夢主題咖啡療癒必訪 / WalkerLand窩客島整理



東京來自紐約的日本百大名店：THE CITY BAKERY 品川

部落客 小企鵝生活趣 造訪 THE CITY BAKERY 品川 說：

麵包內外都放了濃湯，原以為吃起來應該沒甚麼，但吃了一口後小海豚都快把濃湯跟麵包給吃完了，濃湯鹹香且濃郁，搭配著Q彈有嚼勁的麵包超搭，一口接著一口好涮嘴，非常推薦唷！



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THE CITY BAKERY 品川

地址：東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 2F

電話：03-6717-0960

完整介紹由部落客「小企鵝生活趣」於窩客島分享：日本東京美食｜THE CITY BAKERY品川咖啡廳 來自紐約的鹹可頌 日本百大名店一定要來品嚐



▲▼日本百大名店，品川車站推薦咖啡廳：THE CITY BAKERY / 小企鵝生活趣 提供、WalkerLand窩客島整理



東京Suica西瓜卡企鵝專門店：Pensta

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 Pensta 說：

西瓜卡小企鵝的專屬咖啡廳「Pensta Cafe」，就在上野站裡，除了有各種Suica企鵝image餐飲外，還是周邊商品專門店，限定商品只有在這邊才買得到，真是太可愛了！



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Pensta

地址：東京都台東区上野7-1-1 エキュート上野 3F

電話：03-5811-1900

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：日本【東京美食】上野｜Pensta Cafe，Suica企鵝咖啡廳，超萌西瓜卡企鵝咖啡廳



▲▼東京Suica西瓜卡企鵝專門店，喝咖啡好療癒：Pensta / ✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理



東京高級名牌附設咖啡廳：BVLGARI GINZA BAR

部落客 wowjapan 造訪 BVLGARI GINZA BAR 說：

這些點心雖然每個都小小的，做工都很精細，例如堤拉米酥上還印著品牌名稱。不但好看更是好吃！鹹點確實都是熱騰騰的，口感和風味絕佳。一份吃下來眼睛和味蕾都相當地滿足，也非常地有飽足感。



BVLGARI GINZA BAR

地址：東京都中央区銀座2-7-12 ブルガリ銀座タワー 10F

電話：03-6362-0510

完整介紹由部落客「wowjapan」於窩客島分享：日本東京銀座寶格麗Bulgari Ginza Bar–五星級貴婦下午茶體驗



▲▼東京高級名牌咖啡廳，優雅貴氣下午茶：BVLGARI GINZA BAR / wowjapan 提供、WalkerLand窩客島整理



東京在台灣人之間爆紅泡芙：Patisserie TEN & 日比谷okuroji店

部落客 mika 造訪 Patisserie TEN & 日比谷okuroji店 說：

脆皮很薄，而且是脆到有糖粒感或餅乾的程度，很厲害！卡士達內餡香濃滑順而且飽滿，質地很高級，香草籽給很多。這真的是很好吃的泡芙，但像我這種不耐甜的需要搭配咖啡或茶慢慢享用。



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Patisserie TEN & 日比谷okuroji店

地址：東京都千代田区内幸町1-7-1 HIBIYA OKUROJI

電話：03-6807-5622

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：日本東京 Patisserie PAROLA 日比谷店



▲▼東京爆紅泡芙，沒吃到會後悔：Pâtisserie TEN& / mika 提供、WalkerLand窩客島整理



東京寶可夢咖啡可愛爆擊：Pokémon Cafe

部落客 軟西，遊記 造訪 Pokémon Cafe 說：

大家都愛的皮卡丘的是番茄蛋包飯，寶貝球下面是起司通心粉，旁邊肉排還有閃電圖案，肉排滿多汁的，為了健康均衡，還有沙拉。整盤超級繽紛，最可愛的就是盤子也是皮卡丘造型，玉子燒做成皮卡丘尾巴，叫人怎麼不心動啦！



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Pokémon Cafe

地址：東京都中央区日本橋2-11-2 日本橋髙島屋S.C.東館 5F

電話：03-6262-3439

完整介紹由部落客「軟西，遊記」於窩客島分享：東京美食推薦「寶可夢咖啡廳Pokemon Cafe」文中含寶可夢咖啡廳預約方式



▲▼東京寶可夢咖啡可愛爆擊，寶可夢迷必去：Pokémon Cafe / 軟西，遊記 提供、WalkerLand窩客島整理



東京異國情調法式下午茶：Buvette Tokyo

部落客 I'M ALICE采采 造訪 Buvette Tokyo 說：

吃焦糖烤布蕾，最期待的就是上層脆脆的糖，炙燒的又甜又脆才是經典，底部布蕾綿密且帶點柑橘香，附贈一條Gavottes原味法式捲餅，壓碎撒上增添口感。



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Buvette Tokyo

地址：東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 1F

電話：03-6273-3193

完整介紹由部落客「I'M ALICE采采」於窩客島分享：東京日比谷，置身在歐美般的Buvette Tokyo



▲▼東京異國情調法式下午茶，約會首選：Buvette Tokyo / I'M ALICE采采 提供、WalkerLand窩客島整理



東京喫茶百大名店：珈琲ロッジ赤石

部落客 I'M ALICE采采 造訪 珈琲ロッジ赤石 說：

不吃會後悔，淺草昭和復古喫茶店，早上9:00-11:00有提供附紅茶或咖啡的限定早餐組合，價格在¥600-¥700之間，超級划算～



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珈琲ロッジ赤石

地址：東京都台東区浅草3-8-4

電話：03-3875-1688

完整介紹由部落客「I'M ALICE采采」於窩客島分享：東京淺草喫茶店，必吃炸蝦三明治



▲▼東京喫茶百大名店，沒吃到會後悔：珈琲ロッジ赤石 / I 'M ALICE采采 提供、WalkerLand窩客島整理