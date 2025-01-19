農曆新年將至，CASETiFY 以「擄蛇翻身行大運」為主題，攜手人氣藝術家 WHOSMiNG 與 Bu2Ma 推出多款新春限定電子配件。系列產品融合蛇年專屬元素與時尚設計，推出蛇紋印花、招財貓造型及胖虎創意圖案，讓手機殼不僅是實用配件，更成為時尚翻身的象徵。同時，CASETiFY 還規劃一系列年節限定優惠活動，包括購物送紅包袋、折扣優惠與抽獎好禮，陪伴大家迎接嶄新的幸運一年。



▲▼CASETiFY蛇年新春手機殼新品招財貓、胖虎系列推薦/ CASETiFY 提供、WalkerLand窩客島整理



CASETiFY新春過年優惠

在新品設計上，CASETiFY 充分展現蛇年的神秘與吉祥氣息。黑金與銀色為主的蛇紋設計兼具質感與力量，成為春節穿搭中的點睛配件；而全新的招財貓系列則以紅色與粉色背景，搭配象徵財運的貓咪圖案，將傳統祝福與現代美感完美結合。此外，Bu2Ma 胖虎系列充滿趣味，帶來春節期間的歡樂氛圍，無論是自用還是送禮，皆能讓人感受到滿滿的新春祝福。▲▼CASETiFY蛇年新春手機殼新品招財貓、胖虎系列多款設計超萌/ CASETiFY 提供、WalkerLand窩客島整理不僅如此，CASETiFY 還宣布與 Moomin 聯名推出 80 週年紀念系列，以姆明谷的經典角色和柔和色彩設計，為春節注入療癒氣息。同時，品牌自 1 月 13 日至 2 月 3 日推出購物滿額贈紅包袋及第二件商品半價優惠，並於全台門市舉辦抽獎活動。消費滿 3,800 元，即有機會贏得串珠鑰匙圈與手繪春聯，在新的一年都能感受到滿滿好運。推薦閱讀： 全聯福袋300元搶！6款全聯福袋價錢 獎項必看，過年初一到全聯搶。 ▲▼CASETiFY新品手機殼推薦/ CASETiFY 提供、WalkerLand窩客島整理

1、購物送紅包袋：1 月 13 日至 1 月 28 日，購買 2 件商品（含至少 1 個手機殼），贈蛇年限定紅包袋乙份（數量有限）。

2商品折扣：1 月 23 日至 2 月 3 日，購買任一手機殼，第二件商品享半價優惠。

3、抽獎活動：1 月 28 日至 2 月 2 日，全台門市消費滿 3,800 元即可參加抽獎，贈送串珠鑰匙圈及藝術家手繪春聯（數量有限）。