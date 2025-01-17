信義區免費玩樂高闖關！這次樂高開運迎新春活動，在信義區打造全新「樂高開運小鎮」，有財神爺許願池巨型拍照點、3大闖關遊戲免費朝聖免費玩，此外同步推出祭出滿額贈禮，超可愛「蛇年限定積木、樂高招財貓」粉絲一定要手刀朝聖。



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▲▼樂高開運小鎮 信義區樂高快閃店免費玩 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



樂高開運新春 開運小鎮活動資訊

樂高這次特別以「新年開運」為主題，在統一時代百貨2F舉辦迎春活動，把樂高賽車盒組打造成放大版「城市平安大道」巨型滑梯，還有必拍打卡點「財神爺許願池」，還原五福迎春盒組元素，還有樂高大師打造的「家運祈福居」設置開運居家擺設，讓粉絲邊拼樂高邊感受新春氣息。▲▼樂高開運小鎮 信義區樂高打卡點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝不只拍照打卡，這次樂高快閃活動還設置3大開運闖關關卡，讓大小朋友免費玩。第一關「得寶福星高照」，可以操控福運列車、穿梭「十分、富足、豐收」車站，象徵新年祈福。「一路發財」關卡展示最新樂高瑪利歐系列，在賽車道上搜集新幣。在「樂高步步高升」，粉絲可以在積木池中自由拼砌，象徵新的一年更上一層樓。▲▼樂高開運小鎮 3大開運闖關關卡免費玩 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了開運闖關體驗之外，樂高同步推出滿額贈禮活動，完成闖關活動並憑闖關券任意消費即可獲得「經典樂高人偶盲卡包」。同時推出滿額贈活動，憑統一會員卡全館消費滿2500元可獲得「迷你小蛇積木組」，活動現場更推出消費滿5600元，還可獲得樂高大師限定作品「樂高招財貓積木」幫新年增添福氣。▲▼信義區樂高快閃店滿額贈小物/ WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動地點 : 台北統一時代百貨 2F夢廣場

活動時間 : 2025/01/17(五)-2025/02/09(日) 平日13:00-20:00 / 周末12:00-20:30 (1/28營業至17:00)