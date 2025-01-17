被義大利麵耽誤的千層蛋糕店！台北101巷弄餐酒館「OZ Cafe & Bistro」每到草莓季，備受討論的「草莓千層蛋糕」必定會讓不少草莓控趨之若鶩。餐廳地點藏身在台北信義區巷弄間，靠近北醫商圈，無論是義大利麵，或是燉飯都獲得不少好評，現在就趕緊來看看吧。



▲▼台北101巷弄餐酒館「OZ Cafe & Bistro」被義大利麵耽誤的千層蛋糕店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北餐酒館「OZ Cafe & Bistro」位於台北信義區的靜謐巷弄，從台北101/世貿站或象山捷運站步行約12分鐘即可抵達。店面以潔白外牆和透明落地窗為設計，白天充滿自然光，夜晚搖身一變為氣氛慵懶的餐酒館。室內空間以普魯士藍為基調，搭配木質家具與復古燈飾，風格簡約而不失溫暖，成為聚餐或約會的絕佳選擇。推薦閱讀： 板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」菜單一次看！晚點到就賣完了。

▲▼台北餐酒館「OZ Cafe & Bistro」室內空間以普魯士藍為基調，搭配木質家具與復古燈飾 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

會被稱作「被義大利麵耽誤的千層蛋糕店」不是沒有原因！因為這邊的千層蛋糕，可是在網路上累積了許多粉絲，特別是季節限定的「草莓奶茶冰淇淋千層蛋糕」更是備受矚目。以錫蘭紅茶與鮮奶油調製濃郁奶茶內餡，蛋糕再層層夾入酸甜草莓，最後擺上一球自製草莓牛奶冰淇淋，整體可以感受到草莓與奶茶交融的香氣。



▲▼台北餐酒館「OZ Cafe & Bistro」推薦菜單：芋頭綠茶千層蛋糕 $250、草莓奶茶千層蛋糕 $280 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北101巷弄餐酒館 OZ Cafe & Bistro

除了甜點，店內的義大利麵、燉飯與主菜也廣受好評。主餐推薦「白酒蛤蠣義大利麵」採用文蛤和赤嘴蛤，兩種不同蚌類，搭配細扁的義大利麵，整體吸附著帶有蒜香的醬汁，搭配自製辣油更是過癮，難怪被網友稱作吃過最好吃的白酒蛤蠣麵。▲▼台北餐酒館「OZ Cafe & Bistro」推薦菜單：白酒蛤蠣義大利麵 $400（建議搭配自製辣醬） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝此外還有「松露玉米糊油封鴨」這道需要48小時才能製作完全，搭配水波蛋與松露玉米糊，讓軟嫩的鴨腿，整體更加有層次。「OZ Cafe & Bistro」不僅是一間結合早午餐、下午茶與酒吧特色的餐酒館，如果大家正在尋找適合好友聚會的餐廳，那可就別錯過這家囉。▲▼台北餐酒館「OZ Cafe & Bistro」推薦菜單：白酒蛤蠣義大利麵 $400、松露玉米糊油封鴨 $480 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市信義區吳興街345號

營業時間：11:30–22:00