三麗鷗環島火車開了！台鐵、易遊網、三麗鷗3方聯名大造全新的「環島之星萌旅號」，自1月18日起正式營運，集結超萌「美樂蒂、酷洛米、布丁狗、大耳狗、人魚漢頓、蛋黃哥」6大明星，打造全新車廂、超萌周邊、餐和、打卡點等5大亮點，窩客島帶你搶先開箱。



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▲▼三麗鷗環島之星萌旅號 三麗鷗火車亮點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



環島之星萌旅號 行程推薦

全台唯一繞行全島的觀光列車「環島之星萌旅號」，首次攜手三麗鷗家族打造夢幻主題列車「環島之星萌旅號」。外觀採粉嫩色系，結合三麗鷗6大明星與台灣在地元素，可以看到代表台灣的珍奶、芒果冰、茄芷袋，還有近期超夯的「人魚漢頓」在車廂前的大臉，粉絲們一定要打卡拍照。▲▼三麗鷗環島之星萌旅號 三麗鷗火車必拍打卡點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在環島之星萌旅號設有3節特別車廂「吧台車廂、卡拉OK車廂、活動車廂」，並且每一節車廂都有不同的角色主題設計，有萌系明亮的布丁狗、暗黑帥美的酷洛米，並且更設有「美樂蒂、酷洛米」打卡點，讓人打卡拍照。在車上還設有拍貼機、扭蛋機，粉絲邊玩邊拍美照。▲▼三麗鷗環島之星萌旅號 活動車廂打卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝同時，在吧台車廂更提供點心無限供應吃到飽，還有本次列車專屬的「三麗鷗餐盒」吃得到洪瑞珍三明治、嘉義郭家火雞肉飯與花蓮竹筒九宮格餐，同時也提供超萌周邊小物明信片、行李箱貼紙、原子筆等可愛小物，飲品也用三麗鷗限定杯裝，也能在車上集章留念，粉絲們一定要通通蒐集到。▲▼三麗鷗環島之星萌旅號 活動車廂亮點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝「環島之星萌旅號」1月18日正式營運，提供一日遊、自由行及全包行程等四種套票選擇，為了滿足各類族群需求，包含台南五星飯店、花蓮歐式度假村等多樣住宿選項，還有在地食材火烤宴與太平洋沿岸深度遊覽行程，讓粉絲輕鬆規劃專屬冒險旅程，還有超可愛三麗鷗主題票要收藏。▲▼三麗鷗環島之星萌旅號 行程推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動網址：https://walkr.tw/8cATO1P5

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