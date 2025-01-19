米其林星廚林明健以家常記憶為靈感，打造全新亞洲風味麵吧LITTLE LAM，正式進駐春大直。以匯集港式、日式、星馬及越南麵食的特色為基底，主廚以fine dining的標準，將法式料理的講究融入湯頭、麵體、配料及小菜的製作中，讓每一碗麵皆散發出超越日常的精緻質感。無論是對湯底層次的掌握，還是對麵條的挑選，都能看見主廚對細節的堅持。LITTLE LAM的麵食售價從360元起，提供食客味蕾一次遍遊亞洲的感官饗宴。



▲▼大直美食最新推薦LITTLE LAM NOODLE BAR/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



大直美食 LITTLE LAM NOODLE BAR

LITTLE LAM NOODLE BAR的每一碗麵，都展現了湯頭與麵條的絕佳配對。越南順化香辣牛肉湯以牛小排、牛尾、豬腳及辛香料熬製而成，搭配頂級北海道春小麥製成的生拉麵，打造出濃郁層次的味覺體驗；雞白湯拉麵則以紅羽土雞與大量蔬菜熬煮五小時，湯頭濃厚而不膩，帶來潤澤的口感。▲▼大直美食LITTLE LAM NOODLE BAR越式牛肉麵、雞白湯拉麵/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝酸香開胃的番茄海鮮湯以法式龍蝦湯工序製作，結合越南米線，呈現清爽的酸鮮滋味；而黑胡椒鮮蝦撈麵則以日本山茶花麵粉製成的粗麵條，與辛香回甘的黑胡椒醬完美融合，每一口都充滿驚喜。▲▼大直美食必吃推薦LITTLE LAM NOODLE BAR/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了麵食主角外，小菜與醬料同樣令人印象深刻。干貝花枝雲吞以香辣花生醬提味，外皮Q彈，內餡鮮甜；豬肉蔬菜春捲則以九層塔與薄荷增添清新香氣，酥炸口感令人難忘。經典滷味牛三寶搭配香蒜辣椒醋，酸辣滋味令人回味無窮。此外，柚子蘿蔔的酸香爽脆，與韓式麻藥蛋的溏心鹹甜口感，都為麵食增添了多層次的滋味。餐廳更提供多樣化的套餐選擇，讓顧客依偏好自由搭配，完整體驗主廚的用心。▲▼大直美食LITTLE LAM NOODLE BAR特色小菜/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝套餐選項同樣充滿巧思，例如可搭配干貝花枝雲吞或豬肉春捲的套餐A，或加入經典小菜如麻藥蛋與柚子蘿蔔的套餐C，每一種選擇都充滿驚喜。此外，亞洲風味甜點如班蘭葉果凍搭配椰奶奶酪的煎蕊，更是餐後不容錯過的壓軸美味。不僅如此，套餐搭配飲品還享有折扣優惠，讓用餐體驗更加完美。從麵食到小菜、甜點，LITTLE LAM成功將亞洲麵點的多樣性與細膩性提升到另一層次，成為春大直不可錯過的新亮點。推薦閱讀： 玉里橋頭臭豆腐台北首店！最強臭豆腐開在中山區大直 號碼牌先領。 ▲▼大直美食最新推薦LITTLE LAM NOODLE BAR南洋風甜點/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地址：台北市樂群三路303號春大直1F

電話：02-26580226

營業時間：11:00-22:00（最後點餐時間21:00）