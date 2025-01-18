土城人先衝免費吃！港點品牌「點點心」1/18起正式進駐土城新百貨「日月光廣場」，開幕首5日單筆消費滿千就送免費「豬仔流沙包」，每日限量開吃。此外，「點點心」更與棒棒堂合作推出「哪裡怕」聯名套餐，超萌造型包在1/21限量登場，還可以抽棒棒堂盲卡，土城人一定要先衝朝聖。



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▲▼點點心土城日月光店 土城豬仔流沙包免費吃 / 點點心提供、WalkerLand窩客島整理



點點心土城日月光店資訊

點點心土城日月光店以童趣風格設計，在餐廳中融入積木、小精靈遊戲、小熊軟糖等元素，結合點點心招牌豬仔包佈置，讓人像在遊樂場吃飯。配合門市新開幕，點點心土城日月光店在1/18-1/22開幕首5日，只要滿額1000元，就送「豬仔流沙包」免費吃，每天限量30組，土城人一定要趁優惠開吃。▲▼點點心土城日月光店 開幕優惠豬仔流沙包免費吃 / 點點心提供、WalkerLand窩客島整理此外，「點點心」更推出與棒棒堂共同推出聯名套餐，將6棒個人特色化作造型包，推出「緯大威猛王者隊」和「煜火犬開杰出隊」兩組選擇，無論是預算有限的紅包、搞笑威廉河童、小煜火腿腹肌，讓粉絲笑出來。每組套餐搭配一杯港式凍檸茶，298元即可享用，消費滿千元還能獲得獨家6棒盲卡一張。本次套餐自1/21起，全台門市限量販售，粉絲準時吃起來。▲▼點點心聯名棒棒堂套餐 / 點點心提供、WalkerLand窩客島整理

地址：新北市土城區學府路2段210號1樓（日月光廣場）

電話：02-2262-6258

開幕日：2025/1/18(六)

開幕活動：2025/1/18-1/22，開幕首5日滿千贈「豬仔流沙包」，每日限量30份。



點點心 X 來吧！哪裡怕 聯名套餐

開賣日期：2025/1/21

販售門市：全台點點心門市限量販售，售完為止

活動資訊：任點一款聯名套餐，單筆消費滿千元並拍照上傳至IG動態，標記@lets_open42及@dimdimsumtw IG帳號，即可獲得棒棒堂6棒獨家盲卡，點一份贈一張，以此類推。