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最強台北櫻花「有迪士尼」拍！內湖夜櫻季「櫻花期變短」過年就衝。

2025年菜外帶 台北 櫻花 2025內湖樂活夜櫻季 more
2025-01-21 10:02:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：台北工務局
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

誰說賞櫻花一定要上山，堪稱台北最方便、最強的賞櫻花景點「內湖樂活夜櫻季」每年都要去朝聖！一年一度的「內湖樂活夜櫻季」以夢幻的櫻花步道聞名，再加上距離捷運東湖站步行約10分鐘即可抵達的便利地點，成為台北人過年走春必去賞櫻花景點。今年提早在1/24開始，並邀請到迪士尼公主坐鎮，打造多處迪士尼公主裝置藝術，以粉嫩櫻花為背景讓人隨手拍出夢幻美照。

▲▼2025內湖樂活夜櫻季搭捷運到東湖站步行即可抵達/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



今年2025內湖樂活夜櫻季將於1/24~2/15期間點燈，以「櫻花樹下的幸福」為主題，開幕日當天18點舉辦「花之樂宴-音樂會」揭開內湖樂活櫻花季序幕，現場將演奏迪士尼公主系列樂組、樂團演出和在地新住民舞蹈表演等，熱鬧非凡。要特別注意，今年因為樂活公園地下停車場地面工程，故第2區八重櫻步道區暫停對外開放，所以2025內湖樂活夜櫻季比起往年都來得短，快趁過年走春賞櫻花去。

▲▼2025內湖樂活夜櫻季規劃迪士尼公主打卡點、櫻花音樂會/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


特意規劃迪士尼公主花卉造型的裝置藝術，包括茉莉公主、樂佩公主及許願光廊等，都可以補抓到花卉造型的夢幻迪士尼公主，在絢麗的光影下打造出台北最美賞櫻花景點，無論是白天還是夜幕降臨，都很值得來打卡。若開幕1/24當天於現場拍下和迪士尼公主裝置藝術的合照，並參與IG美圖大賞，即可兌換花季聯名點心，限量100份動作要快。此外，也規劃樂活櫻花市集於1/24、2/15兩天登場，打造專屬台北人的浪漫。

推薦閱讀：台北人過年走春賞梅去！搭捷運就到「12個台北賞梅秘境」，藏在北車旁梅花園先拍起來。

▲▼2025內湖樂活夜櫻季規劃迪士尼公主打卡點、櫻花音樂會/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

2025內湖樂活夜櫻季 賞花時間

賞花時間：2025/1/24~2025/2/15
地點：台北市內湖區康樂街61巷，內湖樂活公園
 

2025內湖樂活夜櫻季 表演、迪士尼公主打卡點

打卡點：正版授權打造迪士尼公主花卉造景，包括茉莉公主、樂佩公主及許願光廊等裝置藝術。
樂活櫻花市集：1/24、2/15 12:00~20:00
開幕音樂會：1/24 「花之樂宴」開幕音樂會。
獎品：1/24當天參與開幕式活動，就可以兌換花季聯名限量100份精美花季聯名點心「花現喜福」娃娃酥點心，還有機會獲得其他精美獎品。
 

2025內湖樂活夜櫻季 交通資訊

1、搭乘公車203、284、629、677、711、896、903、藍 36、棕 19、 紅2等至東湖國小站，步行約3分鐘。
2、搭乘捷運文湖線至 東湖站3號出口，步行約10分鐘即可到達。

 

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