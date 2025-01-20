星巴克只喝買一送一！幾乎每個禮拜都有星巴克買一送一小確幸的咖啡控，在放農曆過年前一週也有滿滿的星巴克買一送一喝。這次以「擁抱溫暖 好友分享日」為主題，推出兩天快閃星巴克買一送一，於1/20、1/21期間只要到星巴克門市就可以享有買一送一優惠，在過年前揪同事、朋友喝杯星巴克，感謝這一年來的陪伴和照顧。



▲▼星巴克買一送一最新優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



星巴克買一送一優惠

活動期間每日11:00到20:00，只要購買兩杯大杯（含）以上的飲品，就能享受其中一杯由星巴克招待的貼心福利。除了經典必喝的那堤、星冰樂之外，推薦大家一定要點近期推出的新飲料嚐鮮看看，有烤舒芙蕾風味那堤、維也納奶香那堤、奶香抹茶那堤三種，都以濃郁系為主打，在冷冽的冬季帶給大家滿滿的療。每人每次最多可享有買二送二優惠，邀請大家與親友一同享受美好時光。推薦閱讀： 台北草莓大福超強7選！不只有大稻埕草莓大福，升級版「糖葫蘆草莓大福」全吃到才是真高手。 ▲▼星巴克買一送一推薦必喝新品烤舒芙蕾風味那堤、維也納奶香那堤、奶香抹茶那堤/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：2025/1/20(一)-1/21(二)

活動內容：活動期間，每日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。



注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

6.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。