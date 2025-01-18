草莓大福大軍來襲！冬天到就是要吃各種草莓甜點，其中年年都在排隊、搶吃的草莓大福更是必吃款，尤其是今年特色草莓大福更是在IG掀起話題。不只有大稻埕夜排才搶得到的滋養草莓大福，就連大稻埕年貨大街沿路有許多排隊草莓大福名店，而高雄的老字號奧瑪烘焙都北上快閃帶來經典草莓大福。窩客島整理七間人氣必吃台北草莓大福，讓草莓控整個冬天都幸福滿滿。



▲▼台北草莓大福7間推薦/ WalkerLand窩客島整理提供



台北草莓大福這次是搭抹茶：辻利抹茶草莓大福

抹茶控最愛辻利茶舖又有新甜點了！想到抹茶就一定少不了辻利茶舖，不定期推出限定抹茶甜點、抹茶飲品，大大滿足抹茶控的甜點胃。這次，迎接草莓季到來，在門市祭出草莓抹茶大福、草莓抹茶拿鐵和草莓抹茶塔，酸甜新鮮草莓搭上微苦回甘的辻利抹茶， 是今年冬天最不能錯過的甜點。



全文介紹：有草莓抹茶大福！辻利草莓抹茶季開賣，加碼搶好市多抹茶年輪。



▲▼抹茶甜點最新推薦 辻利茶舖草莓抹茶系列/ 辻利茶舖 提供、WalkerLand窩客島整理





台北草莓大福快閃推薦：奧瑪烘焙草莓大福

東區櫃姐也搶著買草莓大福、奶油甜燒餅！高雄老字號烘焙品牌「奧瑪烘焙」，這次受邀再度北上快閃到SOGO忠孝館，不僅帶來人氣草莓大福、草莓冰心餅乾泡芙等冬季限定草莓系列甜點，更針對春節送禮推出全新獨家「奶油甜燒餅」禮盒，將古早味糕餅口感和香氣再升級，單包裝設計方便品嚐、分送。



全文介紹：台北東區新甜點推薦！草莓大福 奶油甜燒餅限量開搶，奧瑪烘焙快閃跟上。



▲▼奧瑪烘焙 SOGO台北忠孝館快閃必買草莓大福/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



台北草莓大福排隊也不一定搶到：大稻埕滋養草莓大福

草莓之亂正式開打！每年冬天都是草莓控的天堂，超Q彈超療癒的「草莓大福」更是每年必搶、必吃。其中，大稻埕迪化街的草莓大福夯店「滋養」，近日草莓大福正式開賣，也是2024冬天草莓之亂、草莓大福大戰正式開打。



全文介紹：迪化街草莓大福大戰開打！滋養草莓大福強勢開賣 大稻埕草莓大福一定要衝。



▲▼草莓季必吃滋養和菓子草莓大福 / 圖片來源：「滋養和菓子」官方粉絲團、WalkerLand窩客島整理



台北草莓大福升級版：丘丘麻糬商號 糖葫蘆草莓大福

IG超夯的「糖葫蘆草莓大福」在這！公館美食「丘丘麻糬商號」近期推出新品在IG上爆紅，無論平日、假日都滿是排隊人潮。脆口香甜的草莓糖葫蘆，搭配軟糯的手作麻糬，一口咬下讓人意猶未盡；如果大家平日前往，還能加碼升級「靜岡抹茶草莓大福」，現在就一起來看看吧。



全文介紹：糖葫蘆草莓大福在這！公館美食「丘丘麻糬商號」限定「靜岡抹茶草莓大福」必吃。



▲▼IG超夯的「糖葫蘆草莓大福」在這！公館美食「丘丘麻糬商號」在這裡 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北草莓大福排隊才吃得到：大稻埕路力草莓大福

迪化街必吃草莓大福是這家！「路力草莓大福」不管平日、假日，幾乎從開攤後都要排隊。會這麼有人氣也不是沒有原因，超大顆草莓大福只要50元，一口咬下酸甜多汁，紅豆泥也不會太佔份量，難怪讓人願意平日排隊也不嫌麻煩。



全文介紹：迪化街必吃草莓大福！「路力草莓大福」平日也要排隊，超大顆只要50元。



▲▼ 迪化街必吃草莓大福是這家！「路力草莓大福」不管平日、假日都要排隊 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​



台北草莓大福隱藏版王者：後媽家草莓大福

懂吃的老饕一定都知道的HOME MOM Bakery，這次不僅推出升級版草莓大福，還有被草莓控評為天花板之作的草莓盒子，也同步回歸，讓草莓控直呼要搶、要吃。同時，也跟上時下最夯開心果話題，將店內人氣牛軋糖變成開心果口味，香濃的開心果醬搭上酸櫻桃果乾，開心果控一定要吃到。



全文介紹：草莓控搶翻草莓大福！後媽家草莓大福 開心果牛軋糖開賣要搶。​​​​​​​



▲▼後媽家草莓大福升級回歸 / 後媽家 提供、WalkerLand窩客島整理



超商最強草莓大福：全家草莓大福

超商最強草莓甜點回來了！全家近年來的草莓季引領話題，其中大爆紅的整顆新鮮草莓大福和草莓泡芙，一開賣就成為搶購人氣商品，在各大社群掀起各種開箱試吃。今年，最夯的草莓大福和草莓泡芙確定強勢回歸，上次沒搶到的草莓控，這次千萬部要再錯過堪稱台灣超商最強草莓甜點。



全文介紹：全家草莓大福回歸！整顆新鮮草莓大福 泡芙，21元優惠吃草莓甜點。



▲▼全家草莓大福42元，搭配中杯咖啡可享半價優惠 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

