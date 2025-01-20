基隆草莓蛋糕推薦！喜歡吃乳酪蛋糕可別錯過，基隆咖啡廳「禾月堂菓子工房」北海道乳酪蛋糕必點，還有多款水果搭配，絕對是起司控的天堂。他們家以濃郁的北海道乳酪蛋糕為招牌，吸引無數甜點愛好者慕名而來，現在就趕緊把他從咖啡廳地圖標上。



▲▼ 基隆草莓蛋糕推薦！基隆咖啡廳「禾月堂菓子工房」喜歡吃乳酪蛋糕可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



基隆咖啡廳 草莓蛋糕 禾月堂菓子工房

基隆咖啡廳「禾月堂菓子工房」位於基隆火車站附近，從東岸旅客服務中心出發步行僅五分鐘，輕鬆可達。店面外觀以日式簡約風為主調，溫暖的木質色調搭配大理石桌面，讓人一踏進店內便倍感舒適。除了外帶服務，禾月堂也提供小巧的內用空間。不過因為每天出爐數量有限，售完為止，建議提早到訪。推薦閱讀： 基隆必吃甜點「立嘉糕餅」草莓季來了！26顆草莓塔超滿足，個人份也能吃過癮。

▲▼ 基隆咖啡廳「禾月堂菓子工房」​​​​​​​推薦菜單：水果乳酪系列 $105-185 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「禾月堂菓子工房」的乳酪蛋糕系列，被網友稱作起司蛋糕界「濃郁天花板」，主打使用北海道乳酪，以及北海道十勝奶霜，整體口感綿密且不過甜，搭配各種水果系列都很讚。其中，「草莓乳酪蛋糕」更是冬季限定必點。當季新鮮草莓覆蓋蛋糕表面，酸甜果香與濃郁乳酪結合，給人一種視覺與味蕾的雙重享受。▲▼ 基隆咖啡廳「禾月堂菓子工房」​​​​​​​推薦菜單：草莓乳酪系列 $120（單片）、$625（6吋） / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝如果想要單純享受乳酪，就選擇經典的「無限乳酪蛋糕」，這款以其濃厚乳脂香氣征服乳酪控的心，蛋糕餅底的酥脆感，與乳酪的綿密口感形成鮮明對比，搭配熱茶一同享用，餘韻悠長。現在無論是基隆在地人，還是來訪的旅客，都趕緊到「禾月堂菓子工房」享受平價又高級的草莓乳酪蛋糕吧。▲▼ 基隆咖啡廳「禾月堂菓子工房」的乳酪蛋糕系列，被網友稱作起司蛋糕界「濃郁天花板」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：基隆市中正區信四路6號

營業時間：11:00–20:00