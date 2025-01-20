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星宇機師熊超萌！星宇航空聯名Steiff泰迪熊開賣，專屬流水號搶收藏。

2025年菜外帶 星宇航空 聯名 泰迪熊 more
2025-01-20 12:23:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：星宇航空
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

星宇航空鐵粉搶收藏！堪稱最會做周邊的星宇航空，每每有新周邊、新聯名，總是會造成星宇迷的搶買風潮。這次，首度和德國百年泰迪熊品牌Steiff合作，推出全新周邊商品「機師熊」和「空服熊」，每一隻都有獨家流水號，等於是每一隻都是獨一無二的。首波於今日限量開賣，超萌的星宇泰迪熊娃娃，無論是不是星宇鐵粉都想入手收藏。

▲▼星宇航空Steiff泰迪熊「機師熊」和「空服熊」限量開賣/ 星宇航空 提供、WalkerLand窩客島整理



Steiff作為全球首個生產泰迪熊的品牌，自1880年創立以來一直以其「金耳扣標章」和手工製作工藝聞名。這次與星宇航空聯名的小熊更是將細節做到極致。機師熊的飛行夾克、襯衫和長褲，甚至臂章、胸章與名牌均可自由拆卸，而空服熊制服則採用與實際空服員相同布料，呈現出獨特質感。兩款小熊的制服都可以穿脫，讓收藏家和愛好者不僅能欣賞，還能享受幫小熊換裝的樂趣，充分展現Steiff的高品質與星宇航空的品牌精神。

▲▼星宇航空Steiff泰迪熊聯名每一隻都有專屬流水號/ 星宇航空 提供、WalkerLand窩客島整理


星宇航空制服由設計師林尹培袞打造，以結合復古與未來感的設計理念呈現星際穿梭的時尚感，此次迷你版制服也完美複刻這份特色。星宇航空表示，星宇小舖不僅致力於開發旅行相關用品，也積極推出多元化周邊，像是星宇香氛與飛行夾克等商品。2025年更計畫推出更多創新商品和跨界合作，讓粉絲們充滿期待。

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▲▼星宇航空Steiff泰迪熊聯名每隻皆為手工製作、縫製/ 星宇航空 提供、WalkerLand窩客島整理

 

星宇航空 x Steiff聯名機師熊與空服熊

開賣時間：2025/1/20起
售價：3,580元
販售管道：
星宇小舖 https://shop.jx-starlux.com/ 
星宇航空形象門市

 

 

 

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