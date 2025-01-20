星宇航空鐵粉搶收藏！堪稱最會做周邊的星宇航空，每每有新周邊、新聯名，總是會造成星宇迷的搶買風潮。這次，首度和德國百年泰迪熊品牌Steiff合作，推出全新周邊商品「機師熊」和「空服熊」，每一隻都有獨家流水號，等於是每一隻都是獨一無二的。首波於今日限量開賣，超萌的星宇泰迪熊娃娃，無論是不是星宇鐵粉都想入手收藏。



▲▼星宇航空Steiff泰迪熊「機師熊」和「空服熊」限量開賣/ 星宇航空 提供、WalkerLand窩客島整理



星宇航空 x Steiff聯名機師熊與空服熊

開賣時間：2025/1/20起

售價：3,580元

販售管道：

星宇小舖 https://shop.jx-starlux.com/

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