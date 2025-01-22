過年玩南投先去賞櫻花！過年期間到南投玩，除了衝紫南宮拜拜玩日月潭、清境農場，也能看看日月潭旁落羽松，近期南投知名賞櫻勝地「阿本農場」的櫻花也逐漸盛開，春節走春去南投賞櫻花，剛好開得更滿更好拍，窩客島這次幫你整理了7個南投景點，不僅有櫻花落羽松美拍點、森林系踏青景點，還有上百種鳥類聚集的生態園區，跟家人、好友一起去都很適合。



▲過年玩南投景點推薦7選，南投櫻花 落羽松 親子景點全要去 / WalkerLand窩客島整理



▲南投景點7大推薦，森林系景點 親子玩樂景點全家旅遊最適合 / WalkerLand窩客島整理



南投自然景點美拍推薦：阿本農場、鹿谷竹林秘境

現在就能賞南投櫻花！位在高海拔地區的「阿本農場」，比其它地區早開花，近期已經有3、4成櫻花盛開，粉色櫻花樹與金黃色油菜花相映，形成超夢幻唯美的景色，春節時期櫻花更滿、更美，春節就到南投阿本農場賞櫻；除了櫻花，來南投也不能錯過「鹿谷竹林秘境」，茂密又高聳的竹林小徑，走在其中就像在青綠色森林隧道般，是一年四季都很好拍的夢幻南投景點。



▲南投自然景點美拍推薦：阿本農場 /雲大少爺 提供、WalkerLand窩客島整理



▲南投自然景點美拍推薦：鹿谷竹林秘境 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



南投森林系景點推薦：向山落羽松、杉林溪森林生態渡假園區

來南投少不了去日月潭逛逛，全台最美自行車道就在日月潭環湖的向山段！沿著日月潭建造水上自行車道「向山落羽松」，不僅能沿途觀賞日月潭湖景，也種有多株落羽松，近期正值樹葉變色期間，有來日月潭可別忘了朝聖這落羽松湖景；此外位在南投竹山的「杉林溪森林生態渡假園區」，也有森林系景點、岩洞瀑布，園區內還種植了許多花卉，四季都有花可以拍個夠，如果春節期間也來南投紫南宮可以順路來看看。



▲南投森林系景點推薦：向山落羽松 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理



▲南投森林系景點推薦：杉林溪森林生態渡假園區 /快門下的幸福 提供、WalkerLand窩客島整理



南投親子景點推薦：星月天空夜景景觀餐廳、鳳凰谷鳥園生態園區、海盜村

南投農場不只清境農場好玩！南投知名夜景餐廳「星月天空夜景景觀餐廳」，不僅能觀看夕陽、市區夜景，園內還有水豚、狐獴、羊駝、迷你馬等多種小動物，可以近距離觀賞超療癒；想看特別一點，就來「鳳凰谷鳥園生態園區」，有超過百種鳥類藏在整個園區裡，也有森林步道、瀑布等景觀，其中小朋友絕對會愛建在森林間的「森林溜滑梯」；另外竹山「海盜村」則有多種遊樂設施、彩繪打卡點，大人小孩都能一起玩。



▲南投親子景點推薦：星月天空夜景景觀餐廳，水豚、笑笑羊、羊駝、山羊園區內都有 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理



▲南投親子景點推薦：鳳凰谷鳥園生態園區，上百種鳥類一次看 /大口 提供、WalkerLand窩客島整理



阿本農場 位置資訊

地址：南投縣水里鄉水信路二段60號

完整介紹由部落客「雲大少爺」於窩客島分享：南投水里【阿本農場】：櫻花與油菜花夢幻同框，遠得要命的賞櫻秘境



鹿谷竹林秘境 位置資訊

地址：南投縣鹿谷鄉興產路24-31號

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：南投鹿谷「竹林秘境」，轉個身遇見拍片場景，溪頭妖怪村順遊景點!



向山落羽松 位置資訊

地址：南投縣魚池鄉

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：日月潭向山遊客中心｜全台最美景點日月潭向山遊客中心賞落羽松滿滿愛心風、近距離賞日月潭湖景、騎腳踏車



杉林溪森林生態渡假園區 位置資訊

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

電話：04-9261-1217

完整介紹由部落客「快門下的幸福」於窩客島分享：南投｜【杉林溪森林生態渡假園區】半日遊 / 全程使用嬰兒背巾 (5M18D) - 快門下的幸福



星月天空夜景景觀餐廳 位置資訊

地址：南投縣南投市猴探井街146巷200號

電話：04-9229-2999

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：萌寵樂園酷耶！10多種動物明星齊聚一堂，近距離觀賞拍照完全適合！想吃飯.拍拖.看270度夜景～大人小孩都適合的親子景點



鳳凰谷鳥園生態園區 位置資訊

地址：南投縣鹿谷鄉仁義路1-9號

電話：04-9275-0974

完整介紹由部落客「大口」於窩客島分享：【南投親子景點】鳳凰谷鳥園生態園區．銅板價暢遊溜滑梯、鳥園!



海盜村 位置資訊

地址：南投縣竹山鎮東鄉路1-67號

電話：04-9263-9161

完整介紹由部落客「小詠」於窩客島分享：南投。竹山》海盜村景觀彩繪園區。適合網美拍照打卡的景點