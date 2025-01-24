基隆宵夜美食「鄭記麻辣臭豆腐」又臭又香超過癮，網稱「基隆最好吃的臭豆腐」在這裡！攤販地點位在位於基隆仁愛區忠三路上，憑藉著醇厚辣感的麻辣湯頭，與軟嫩的臭豆腐，吸引了不少在地饕客前來品嚐，更是不少在地基隆人的宵夜首選。



▲▼基隆宵夜美食「鄭記麻辣臭豆腐」又臭又香超過癮，吸引了不少在地饕客前來品嚐 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝





基隆宵夜美食「鄭記麻辣臭豆腐」位於忠三路8號，水果行前方的小馬路上。由於攤車以外帶為主，顧客們多是帶著熱騰騰的臭豆腐與鴨血回家慢慢享用。攤位整潔、器具乾淨，甚至連擺放食材的地方都潔淨如新。老闆始終堅守衛生標準，讓每一位顧客吃得放心、安心。



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▲基隆宵夜美食「鄭記麻辣臭豆腐」以攤車經營，餐點以外帶為主 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



鍋子分為兩側，一邊煨煮著滿滿的鴨血與臭豆腐，另一邊則專門川燙金針菇、韭菜等配料。攤位前總能看到老客人熟門熟路地點餐，並讚嘆老闆的招牌湯頭。他們家的麻辣臭豆腐用料十分，包含鴨血、臭豆腐、金針菇、韭菜等配料皆煮得入味，湯頭散發濃郁的麻辣香氣。湯匙輕舀，一碗濃厚的湯汁便攜帶著滿滿食材。



▲基隆宵夜美食「鄭記麻辣臭豆腐」的用料十分，包含鴨血、臭豆腐、金針菇、韭菜等配料皆煮得入味 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

基隆老店 宵夜美食 鄭記麻辣臭豆腐

鴨血口感滑嫩且Q彈，煮得剛剛好的臭豆腐軟綿入味，更有網友甚至稱讚這家為「基隆麻辣臭豆腐的天花板」，認為即使是不愛吃辣的人，也能從中找到美味的平衡點。無論是滑嫩的鴨血，還是入味的臭豆腐，都是基隆這座港城不可錯過的小吃體驗。如果大家在宵夜時間前往基隆，可就別錯過那份又臭又香的幸福滋味。▲如果大家在宵夜時間前往基隆，可就別錯過那份又臭又香的幸福滋味 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：基隆市仁愛區忠三路8號

營業時間：16:30–21:00