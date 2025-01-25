為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台北拉麵推薦「柑橘 魚水」有生魚片的拉麵！獨特「魚湯系拉麵」可別錯過。

台北拉麵推薦「柑橘 魚水」有生魚片的拉麵！獨特「魚湯系拉麵」可別錯過。

2025燈會攻略 2025春節福袋 柑橘 魚水 生魚片 more
2025-01-25 22:06:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

有生魚片的拉麵！台北拉麵推薦「柑橘SHINN：魚水」為台北信義區的拉麵名店「柑橘SHINN」的分店，以鮮魚湯頭為主題，顛覆傳統拉麵形式，特別將生魚片取代經典的叉燒，成為招牌特色，拉麵控們趕緊來享用這碗，體驗鮮香濃郁又大膽創新的魚湯拉麵。
有生魚片的拉麵！台北拉麵推薦「柑橘SHINN：魚水」為台北信義區的拉麵名店「柑橘SHINN」的分店
▲▼有生魚片的拉麵！台北拉麵推薦「柑橘SHINN：魚水」為台北信義區的拉麵名店「柑橘SHINN」的分店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
有生魚片的拉麵！台北拉麵推薦「柑橘SHINN：魚水」為台北信義區的拉麵名店「柑橘SHINN」的分店



台北拉麵店「柑橘SHINN：魚水」位於基隆路一段，距捷運世貿/101站僅5分鐘路程。店內設計延續前兩間分店的木質調風格，座位數約為24個，設有自助區提供柑橘水與檸檬水，以及熱湯調味選項。此外，每個座位上都設置了沙漏，提醒大家別顧著拍照，而錯過了最佳賞味時間。

推薦閱讀：免費加肉！台北宵夜拉麵店「麵屋雞金」營業到凌晨3點，忠孝新生美食推薦。
台北拉麵店「柑橘SHINN：魚水」位於基隆路一段，距捷運世貿/101站僅5分鐘路程
▲▼台北拉麵店「柑橘SHINN：魚水」位於基隆路一段，距捷運世貿/101站僅5分鐘路程 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
台北拉麵店「柑橘SHINN：魚水」位於基隆路一段，距捷運世貿/101站僅5分鐘路程

店裡主打三款湯頭！台北拉麵店「柑橘SHINN：魚水」以每日不同魚種熬煮的湯頭，讓每天的風味都有微妙的變化。從清爽到濃郁依次為「淡麗」、「白湯」及「泡系」，麵條選擇多樣，可依個人口味調整硬度與粗細。同時，湯裡還會有柑橘片與檸檬片，會建議大家不要浸泡過久，以免產生苦味。
店裡主打三款湯頭！台北拉麵店「柑橘SHINN：魚水」以每日不同魚種熬煮的湯頭
▲▼店裡主打三款湯頭！台北拉麵店「柑橘SHINN：魚水」以每日不同魚種熬煮的湯頭 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
店裡主打三款湯頭！台北拉麵店「柑橘SHINN：魚水」以每日不同魚種熬煮的湯頭


配料部分則展現了店家的創意，以生魚片取代傳統叉燒，但需注意因湯溫較高，建議先取出以保留鮮甜口感。雖然湯頭偏鹹，但加入檸檬片和柑橘片後能中和膩感，形成清爽的尾韻。如果大家想來點有別於傳統的創意拉麵，那不妨就趕緊來試試這家，以鮮魚為核心的拉麵專門店吧。
▲▼想來點有別於傳統的創意拉麵，那不妨就趕緊來試試這家「柑橘SHINN：魚水」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼想來點有別於傳統的創意拉麵，那不妨就趕緊來試試這家「柑橘SHINN：魚水」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼想來點有別於傳統的創意拉麵，那不妨就趕緊來試試這家「柑橘SHINN：魚水」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

​​​​​​​

台北拉麵推薦 柑橘SHINN：魚水

地址：台北市信義區基隆路一段428號
營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:30

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#生魚片
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

柑橘SHINN魚水

phone
place台北市信義區基隆路一段428號
4.33 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.50
share place
延伸閱讀
免費加肉！台北宵夜拉麵店「麵屋雞金」營業到凌晨3點，忠孝新生美食推薦。
 記者 蕭芷琳
榴槤拉麵限量20碗！山禾堂拉麵 (岡山店)推出極上榴蓮豚骨椰香叉燒拉麵，超震撼畫面、襲捲台灣拉麵市場，拉麵控一定不能錯過。
 編輯 李維唐
拉麵控先寫進小本本！新開店「麵匠初虎」插旗義享天地，浮誇系「真的蝦多多拉麵、鬼爪烤肋排拉麵」讓拉麵控一次吃爆。
 顏爾嫻
拉麵控的深夜食堂！深夜拉麵店「長生塩人 塩味拉麵」正式開幕，熬煮八小時湯頭讓拉麵控吃過就愛上。
 顏爾嫻
《拉麵攻略。油そば篇。》台北３家油拉麵推薦！夏天必吃乾式拉麵～多變配料與吃法～沒吃過快上車！【勇者株式會社】
 駐站 插畫家 勇者株式會社
推薦商品
keyboard_arrow_up