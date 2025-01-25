有生魚片的拉麵！台北拉麵推薦「柑橘SHINN：魚水」為台北信義區的拉麵名店「柑橘SHINN」的分店，以鮮魚湯頭為主題，顛覆傳統拉麵形式，特別將生魚片取代經典的叉燒，成為招牌特色，拉麵控們趕緊來享用這碗，體驗鮮香濃郁又大膽創新的魚湯拉麵。



▲▼有生魚片的拉麵！台北拉麵推薦「柑橘SHINN：魚水」為台北信義區的拉麵名店「柑橘SHINN」的分店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台北拉麵推薦 柑橘SHINN：魚水

台北拉麵店「柑橘SHINN：魚水」位於基隆路一段，距捷運世貿/101站僅5分鐘路程。店內設計延續前兩間分店的木質調風格，座位數約為24個，設有自助區提供柑橘水與檸檬水，以及熱湯調味選項。此外，每個座位上都設置了沙漏，提醒大家別顧著拍照，而錯過了最佳賞味時間。推薦閱讀： 免費加肉！台北宵夜拉麵店「麵屋雞金」營業到凌晨3點，忠孝新生美食推薦。

▲▼台北拉麵店「柑橘SHINN：魚水」位於基隆路一段，距捷運世貿/101站僅5分鐘路程 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝店裡主打三款湯頭！台北拉麵店「柑橘SHINN：魚水」以每日不同魚種熬煮的湯頭，讓每天的風味都有微妙的變化。從清爽到濃郁依次為「淡麗」、「白湯」及「泡系」，麵條選擇多樣，可依個人口味調整硬度與粗細。同時，湯裡還會有柑橘片與檸檬片，會建議大家不要浸泡過久，以免產生苦味。▲▼店裡主打三款湯頭！台北拉麵店「柑橘SHINN：魚水」以每日不同魚種熬煮的湯頭 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝配料部分則展現了店家的創意，以生魚片取代傳統叉燒，但需注意因湯溫較高，建議先取出以保留鮮甜口感。雖然湯頭偏鹹，但加入檸檬片和柑橘片後能中和膩感，形成清爽的尾韻。如果大家想來點有別於傳統的創意拉麵，那不妨就趕緊來試試這家，以鮮魚為核心的拉麵專門店吧。▲▼想來點有別於傳統的創意拉麵，那不妨就趕緊來試試這家「柑橘SHINN：魚水」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

地址：台北市信義區基隆路一段428號

營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:30