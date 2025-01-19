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陶板屋春節限定685元開吃！有閑購物限定「陶板屋」春節套票。

2025年菜外帶 陶板屋 優惠票券 有閑購物
2025-01-19 10:00:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：有閑購物
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編輯 李維唐

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新年來臨，有閑購物平台聯手陶板屋推出春節特別優惠活動，邀請消費者在歡慶新年的同時，享受美食饗宴。活動時間自1月15日至2月1日止，提供兩種票券選擇，以滿足不同用餐需求，讓顧客在2025新年期間品味精緻美食的同時，也能享有實惠價格。

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▲陶板屋春節限定685元開吃！有閑購物限定「陶板屋」春節套票 / 有閑購物提供、WalkerLand窩客島整理

有閑在本次活動票券價格提供相當優惠的空間，單張票券售價為685元，四張套票則以2,740元販售。價格實惠且適合家庭或朋友聚餐使用。消費者可透過有閑購物平台購買票券，方便快捷，隨時為自己與親友預約一場高品質的用餐體驗。

▲有閑在本次活動票券價格提供相當優惠的空間，單張票券售價為685元，四張套票則以2,740元販售 / 有閑購物提供、WalkerLand窩客島整理



陶板屋以其精緻的料理與舒適的用餐環境而深受消費者喜愛，是許多人聚餐與慶祝的重要選擇。春節期間，餐廳特別推出多款豐富餐點，結合新鮮食材與創意料理，帶來視覺與味覺的雙重享受。無論是家庭聚會還是好友相聚，都能在陶板屋度過一個難忘的美食時光。

▲陶板屋以其精緻的料理與舒適的用餐環境而深受消費者喜愛，是許多人聚餐與慶祝的重要選擇 / 有閑購物提供、WalkerLand窩客島整理

 

有閑購物限定「陶板屋套票」685元開吃

單張：https://shop.jollybuy.com/c0om1
四張：https://shop.jollybuy.com/r1zqc

更多票券活動頁：https://shop.jollybuy.com/mf1nr

 

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