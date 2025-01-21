長達9天的過年假期就到國境之南「屏東」浪漫賞燈！屏東縣政府串連七座漁港打造全新情人節品牌活動「曖曖在海邊」，將於1/24～2/16期間，邀請藝術家創作浪漫燈飾，為屏東漁港點亮一抹浪漫氛圍。活動時間橫跨春節連假和情人節，揪大家前去屏東漁港漫步、賞燈。
▲▼屏東情人節點燈 曖曖在海邊7大漁港燈飾免費拍/ 屏東縣政府 提供、WalkerLand窩客島整理
擁有狹長海岸線的屏東，沿海鄉鎮漁港都衍伸出獨有的人文和地景特色，在落日夕陽的照映下更顯得迷人。這次在林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島的後灣漁港、紅柴坑、山海漁港，以及琉球新漁港七座漁港，透過夜間光環境營造夢幻氛圍。
▲屏東情人節點燈 曖曖在海邊：小琉球漁港海洋元素/ 屏東縣政府 提供、WalkerLand窩客島整理
山海漁港的「喚曖歸巢」由5200支廢棄啤酒瓶與銀合歡木材構成鳥巢，象徵漁民對幸福團圓的期盼。紅柴坑的「一生一世」以雙心造型搭配1314支綠色酒瓶，許下愛情永恆的美好心願。而枋寮情人橋的「丘比特花花世界」及楓港的層次燈光設計，則讓人彷彿置身愛意滿溢的浪漫場景，吸引無數情侶共度甜蜜時光。
▲屏東情人節點燈 曖曖在海邊：枋寮漁港有邱比特燈飾/ 屏東縣政府 提供、WalkerLand窩客島整理
後灣漁港以原住民藝術家雷恩的作品「排灣情語」為主軸，結合梔子花、鹿與蝴蝶等元素，象徵愛情的純粹與美好。水利村漁港則透過粉紅愛心造景營造出甜蜜氛圍，而琉球新漁港的動態投影技術，將悠游魚群與海龜生動展現在夜空中，為漁港增添奇幻氣息，提供民眾更多驚喜與感動。
▲屏東情人節點燈 曖曖在海邊：後灣漁港加入排灣族文化/ 屏東縣政府 提供、WalkerLand窩客島整理
活動期間，屏東縣政府還推出豐富互動環節。即日起至2月13日，凡於漁港燈飾前合影並上傳官方臉書貼文，就有機會抽中價值萬元的幸福對戒。2月14日情人節當天，枋寮漁港更舉辦浪漫演唱會，邀請王Aden、孫淑媚、GX鼓鼓呂思緯等知名歌手接力獻唱。親情、友情或愛情，都能在這片閃耀海岸線上獲得滿滿感動，為今年情人節留下難忘回憶。
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▲屏東情人節點燈 曖曖在海邊：山海漁港/ 屏東縣政府 提供、WalkerLand窩客島整理
屏東情人節點燈 曖曖在海邊
活動期間：2025/1/24~2/16
活動地點：林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島的後灣漁港、紅柴坑、山海漁港，以及琉球新漁港
屏東情人節 枋寮漁港演唱會
活動時間：2025/2/14
表演團體：Aden、孫淑媚、陳華、GX鼓鼓呂思緯及蕭秉治、小樂吳思賢、吳克群等開唱