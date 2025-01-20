泡麵控的經典回憶殺「金車漢寶」這次不只是泡麵，更推出全新「越式河粉系列」，讓粉絲們半夜也能吃、隨時隨地都能吃到越南風味。這次宗共推出「越式牛肉與雞肉風味」沖泡河粉，每碗39元開吃，讓人半夜追劇、打遊戲的宵夜場，也能吃到熱呼呼的越南河粉。



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▲金車漢寶新品越式牛肉風味河粉、越式雞肉風味河粉 / 金車漢寶提供、WalkerLand窩客島整理



金車漢寶這次全新推出「越式牛肉風味河粉」與「越式雞肉風味河粉」2款新口味，是專為台灣粉絲打造的道地風味。牛肉口味湯頭以辛香料慢熬，強調魚露的鮮甜尾韻，另一款雞肉口味湯頭則加入檸檬葉，打造清爽甘甜風味。河粉更是由越南當地引進，可以完美吸附湯汁。



▲金車漢寶新品沖泡越式河粉，宵夜不只吃泡麵 / 金車漢寶提供、WalkerLand窩客島整理

金車漢寶 越式牛肉風味河粉、越式雞肉風味河粉 新品販售資訊

金車為了還原越南河粉的經典風味，這次在製作「越式牛肉風味河粉、越式雞肉風味河粉」時，特別邀請157位越籍人士參與試吃，確保每一口都還原越南家鄉味。即日起，「越式牛肉風味河粉」與「越式雞肉風味河粉」於全台大量販超市、超商及電商平台同步開售，上市期間享有嚐鮮價39元，半夜肚子餓吃宵夜，也能吃到熱呼呼的療癒越式風味。▲▼金車漢寶越式牛肉風味河粉、越式雞肉風味河粉，還原經典越式風味 / 金車漢寶提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：即日起上市

售價：39元/碗

販售通路：全台各大量販超市、超商及電商平台