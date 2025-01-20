為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 巨型牛排可頌！波麗路推出「比臉還大」的牛排可頌，慶祝國際可頌日。

巨型牛排可頌！波麗路推出「比臉還大」的牛排可頌，慶祝國際可頌日。

2025年菜外帶 台北牛排 可頌牛排 牛排 more
2025-01-20 20:44:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：波麗路西餐廳
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

對於許多老台北人來說波麗路西餐廳有著不能被取代的地位、也有著不能被忘記的味道，而為了讓老台北人、新台北人都有專屬波麗路西餐廳的味道，波麗路推出獨家創意推出「比臉還大」的牛排可頌與舒肥雞肉可頌，不僅份量驚人，更以卓越口感征服台北人味蕾，搶攻台北人必吃清單。

推薦閱讀：大直美食新開店！必點「越式牛肉麵 雞白湯拉麵」先到Little Lam吃。

▲波麗路推出獨家創意推出「比臉還大」的牛排可頌 / 波麗路西餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

波麗路表示，自1920年起，法國便將每年的1月30日訂為「國際可頌日」。在這一天，全球可頌愛好者以大快朵頤的方式，慶祝這款法式經典的非凡魅力。而台北大稻埕最具歷史的西餐廳波麗路，則以獨家創意推出「比臉還大」的牛排可頌與舒肥雞肉可頌，不僅份量驚人，更以卓越口感征服老饕們味蕾，成為必吃的隱藏版美食。

波麗路的巨型牛排可頌，以特製20公分直徑的超大尺寸，打破傳統限制。波麗路第三代傳人廖英均表示：「我們的主廚團隊經過長時間研究，發現一般可頌無法完整夾入牛排。如果將牛排切塊，不僅肉汁容易流失，還會影響口感。20公分的特製可頌不僅可以完整包覆牛排，還能讓人一口咬下，享受到外層酥脆與內層多汁的極致對比。」

▲波麗路巨型牛排可頌，以特製20公分直徑的超大尺寸，打破傳統限制 / 波麗路西餐廳提供、WalkerLand窩客島整理



在選材方面，波麗路極為講究，使用肋骨背側的沙朗牛排，其柔嫩肉質與均勻油花，造就細緻口感。廖英均透露：「為了找到最佳的牛排熟度，我親自試吃了超過百次，直到能完美呈現肉香與油筋混合的奶香味。此外，波麗路延續自日治時代以來的傳統，選用整塊原肉自行分切，確保每一口牛肉都能展現最佳質地。」

針對注重健康的顧客，波麗路更推出以低脂高蛋白雞肉為主角的舒肥雞肉可頌，並取名為「奶油罪犯」。這款創意可頌以低溫舒肥技術保留雞肉的鮮嫩多汁，搭配金黃酥脆的可頌外皮，讓消費者即使減少熱量攝取，也能享受到奶油與肉汁交融的絕佳平衡。廖英均笑稱：「這款菜色專為想品味可頌但又怕發胖的顧客設計，讓人吃得開心又少點罪惡感。」

▲在選材方面，波麗路極為講究，使用肋骨背側的沙朗牛排，其柔嫩肉質與均勻油花，造就細緻口感 / 波麗路西餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

 

波麗路 創始本店

地址：台北市大同區民生西路314號
 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
大直美食新開店！必點「越式牛肉麵 雞白湯拉麵」先到Little Lam吃。
 編輯 鄭雅之
直接多一倍牛排肉！連續9天限定「Royal Host樂雅樂」牛排免費加倍，讓超高CP值「牛排優惠」讓牛排控吃到明年。
 編輯 鄭雅之
牛排老饕又有理由吃一波！A Cut秋季新菜單大公開、11道秋季新菜搶攻頂級牛排控必吃清單，首推「香煎鵝肝、國王鮭」要讓你吃到停不下來。
 編輯 李維唐
挑戰最浮誇鐵板牛排！初牛全新推出「厚切牛排鐵板定食」強勢登場，再加碼10盎司「大滿足牛排」挑戰牛排控的極限。
 編輯 張人尹
內行牛排控一定懂！al sorriso微笑餐廳必吃亮點名菜「威靈頓牛排」不能錯過，現在加碼推出消費滿$5,000立即贈Home Hotel大安住宿一晚。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up