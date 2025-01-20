對於許多老台北人來說波麗路西餐廳有著不能被取代的地位、也有著不能被忘記的味道，而為了讓老台北人、新台北人都有專屬波麗路西餐廳的味道，波麗路推出獨家創意推出「比臉還大」的牛排可頌與舒肥雞肉可頌，不僅份量驚人，更以卓越口感征服台北人味蕾，搶攻台北人必吃清單。



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▲波麗路推出獨家創意推出「比臉還大」的牛排可頌 / 波麗路西餐廳提供、WalkerLand窩客島整理



波麗路表示，自1920年起，法國便將每年的1月30日訂為「國際可頌日」。在這一天，全球可頌愛好者以大快朵頤的方式，慶祝這款法式經典的非凡魅力。而台北大稻埕最具歷史的西餐廳波麗路，則以獨家創意推出「比臉還大」的牛排可頌與舒肥雞肉可頌，不僅份量驚人，更以卓越口感征服老饕們味蕾，成為必吃的隱藏版美食。



波麗路的巨型牛排可頌，以特製20公分直徑的超大尺寸，打破傳統限制。波麗路第三代傳人廖英均表示：「我們的主廚團隊經過長時間研究，發現一般可頌無法完整夾入牛排。如果將牛排切塊，不僅肉汁容易流失，還會影響口感。20公分的特製可頌不僅可以完整包覆牛排，還能讓人一口咬下，享受到外層酥脆與內層多汁的極致對比。」



▲波麗路巨型牛排可頌，以特製20公分直徑的超大尺寸，打破傳統限制 / 波麗路西餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

在選材方面，波麗路極為講究，使用肋骨背側的沙朗牛排，其柔嫩肉質與均勻油花，造就細緻口感。廖英均透露：「為了找到最佳的牛排熟度，我親自試吃了超過百次，直到能完美呈現肉香與油筋混合的奶香味。此外，波麗路延續自日治時代以來的傳統，選用整塊原肉自行分切，確保每一口牛肉都能展現最佳質地。」針對注重健康的顧客，波麗路更推出以低脂高蛋白雞肉為主角的舒肥雞肉可頌，並取名為「奶油罪犯」。這款創意可頌以低溫舒肥技術保留雞肉的鮮嫩多汁，搭配金黃酥脆的可頌外皮，讓消費者即使減少熱量攝取，也能享受到奶油與肉汁交融的絕佳平衡。廖英均笑稱：「這款菜色專為想品味可頌但又怕發胖的顧客設計，讓人吃得開心又少點罪惡感。」▲在選材方面，波麗路極為講究，使用肋骨背側的沙朗牛排，其柔嫩肉質與均勻油花，造就細緻口感 / 波麗路西餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

波麗路 創始本店

地址：台北市大同區民生西路314號

