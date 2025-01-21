最萌蛇年開運小物買起來！嘉義KHTOY針對農曆春節推出「蛇來運轉」三大扭蛋機活動，其中包含蛇年限定蛇蛇玩偶、白蛇傳主題吊飾，還有新品迪士尼頭套、開運必備皮克斯火腿豬玩偶等超萌小物，只要消費滿額就可享折扣、還可以免費玩扭蛋機，過年走春就去逛起來。



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▲▼KHTOY蛇年3大扭蛋機 蛇年周邊小物推薦 / KHTOY提供、WalkerLand窩客島整理



KHTOY蛇來運轉賀新春

KHTOY蛇年主打超應景「白蛇傳扭蛋機」，以白蛇傳作為靈感，推出青蛇、白蛇與雷峰塔造型玩偶。除此之外，也堆出蛇年主題萌系周邊，包括12吋蛇蛇玩偶、18吋蛇蛇靠枕與蛇蛇肩背包，還有89元加價購的蛇蛇零錢包與飲料袋，蛇年小配件一定要入手。▲▼KHTOY蛇年白蛇傳扭蛋機 蛇年周邊小物推薦 / KHTOY提供、WalkerLand窩客島整理第二款扭蛋機「北極熊巨大扭蛋機」則推出全新迪士尼冬季周邊系列，有機會抽中20吋魯斯佛玩偶、造型兩用毯、造型小捲毯，還有超保暖「頭套玩偶」共有13款加隱藏版，可可愛愛熊抱哥、小熊維尼、奇奇蒂蒂、毛怪、火腿豬通通都有，讓粉絲每款都想要搜集到。▲▼KHTOY蛇年北極熊巨大扭蛋機 迪士尼周邊小物新品 / KHTOY提供、WalkerLand窩客島整理第三款扭蛋機則是春節加碼玩法「金吉利滾雪球機」，每次將獲得3枚雪球進行遊戲，根據雪球落入格子顏色兌換獎品。活動獎品象徵財源滾滾，包括20吋金吉利火腿豬玩偶、火腿豬造型靠枕與隨行玩偶吊飾，過年放在客廳超應景。▲▼KHTOY蛇年金吉利滾雪球機 火腿豬新品周邊推薦 / KHTOY提供、WalkerLand窩客島整理配合過年話題，KHTOY自即日起至3/4期間，只要消費滿1000元享85折，滿3000元享75折並免費玩第一轉「蛇年限定扭蛋機」，同時可以獲得一枚代幣，憑代幣可以免費玩第二轉「北極熊巨大扭蛋機」或第三轉「金吉利滾雪球機」，讓人讓人過年就揪團衝買爆。▲▼KHTOY蛇年3大扭蛋機玩法滿額贈 / KHTOY提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：2025年1月16日至3月4日

活動內容：

1、全館滿$1000享85折；滿$3000享有75折

2、全館滿$3000並按讚粉絲專頁，贈獨家白蛇傳紀念玩偶

3、全館滿$3000可免費玩巨大扭蛋機或滾雪球機

4、館內消費不限金額送KHTOY蛇年紅包袋