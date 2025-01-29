板橋宵夜餐廳「來吧 sunset」調酒喝到飽！千元3小時無限喝、超過30種任君選擇。餐廳位於板橋捷運站步行約5分鐘路程，交通便利，是下班後放鬆、朋友聚餐或情侶約會的最佳選擇。來這邊不僅能吃到多種風味料理，包括清爽的「日落酸辣生蝦」、「東央炸雞」等，配酒都超適合。



▲板橋宵夜餐廳「來吧 sunset」調酒喝到飽！超過30種任君選擇 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



酒鬼們看過來！新北板橋「來吧 Sunset」地點靠近板橋捷運站，步行約5分鐘路程，交通便利，是下班後放鬆、朋友聚餐或情侶約會的最佳選擇。店裡菜單主打千元三小時無限暢飲，搭配超過30款精選調酒，加上店內充滿異國風情的設計，從竹編椅到熱帶植物裝飾，讓人十分放鬆且溫馨。



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▲板橋餐酒館「來吧 Sunset」地點靠近板橋捷運站，步行約5分鐘路程，交通便利 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



這邊餐酒館的招牌特色在於道地南洋與台灣融合的美食，包括清爽泰式檸檬酸辣的「日落酸辣生蝦」、濃郁的「炒蛤蜊」與「月亮蝦餅」，以及香氣逼人的「單人媽媽鍋」，和超下酒的「醃漬乳酪」等，整體吃起來超過癮。此外，喜歡炸雞的朋友也不能錯過「東央炸雞」，外酥內嫩的口感，搭配特製醬汁令人一試成主顧。



▲▼板橋餐酒館「來吧 Sunset」推薦菜單：日落酸辣生蝦、月亮蝦餅 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝





在酒單方面，調酒設計不僅口味層次豐富，命名更具文青感。「而立」以麥茶威士忌為基底，加入咖啡與通寧水超清爽；「某年初夏」則是冰沙口感，喝得到芒果與蘭姆酒巧妙結合，入口濃郁且回味無窮。所以說現在無論是想在週末與朋友把酒言歡，還是想享受悠閒的宵夜時光，現在就趕緊揪團來餐酒館，一起吃吃喝喝吧。



▲板橋餐酒館「來吧 Sunset」在酒單方面，調酒設計不僅口味層次豐富，命名更具文青感 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲板橋餐酒館「來吧 Sunset」推薦菜單：單人媽媽鍋 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

板橋宵夜餐廳 來吧 sunset

地址：新北市板橋區縣民大道二段122號

營業時間：18:00–02:00