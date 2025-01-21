每每到了過年團聚的時候，就是會想起小時候那在眷村品嚐到的難忘美食。擁有濃厚歷史氛圍的台北四四南村，好丘信義店以嶄新手法重現眷村經典美味，推出四道眷村風味料理，讓人們在年節團聚時品嚐到家的溫暖與幸福。其中，每一道料理都經過精心設計，既保留傳統風味，又融入現代創意，讓人每一口都能感受到懷舊與創新的完美交融。



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▲擁有濃厚歷史氛圍的台北四四南村，好丘信義店以嶄新手法重現眷村經典美味 / 好丘提供、WalkerLand窩客島整理



其中，「手工白菜獅子頭」是明星必吃菜色，象徵年節好兆頭，成為寒冬中不可錯過的暖心之選。這道菜嚴選國產豬絞肉，調配精確的肥瘦比例，確保入口即化的柔嫩口感與鮮甜肉汁。添加荸薺增添清脆口感，手工捏製後經油炸定型，再以小火燉煮至入味，最終呈現軟嫩多汁的完美質地。搭配的台灣梨山高山白菜，燉煮後依舊保有鮮甜與爽脆，為整道菜增添層次，是信義區冬季最熱銷的經典佳餚，日銷百份。



▲「手工白菜獅子頭」是明星必吃菜色，象徵年節好兆頭 / 好丘提供、WalkerLand窩客島整理

另一道「茄汁福圓燉牛腱」則以濃郁醇厚的滋味征服味蕾。嚴選彈性十足的優質牛腱，搭配台灣龍眼乾、新鮮番茄與多種香料，經過數小時慢燉，肉質軟嫩且保留適度嚼勁。龍眼乾帶來的自然甜香，恰到好處地平衡番茄微酸，使湯汁層次分明又暖胃，成為寒冷季節的最佳選擇。▲「茄汁福圓燉牛腱」則以濃郁醇厚的滋味征服味蕾 / 好丘提供、WalkerLand窩客島整理針對素食者的需求，好丘特別推出「家常麻婆豆腐」，完美呈現經典川菜的麻辣風味。選用高品質素絞肉與嫩豆腐，搭配自製雙料豆瓣醬為基底，結合花椒粉與花椒油，經細火慢燉激發出豐富香氣。滑嫩的豆腐入口即化，與彈牙的素肉末相互融合，每一口都充滿濃郁層次感，讓這道菜成為素食佳餚的典範。▲特別推出「家常麻婆豆腐」，完美呈現經典川菜的麻辣風味 / 好丘提供、WalkerLand窩客島整理還有讓人一吃難忘的「檸香松露舒肥雞」，以其清爽細膩的風味吸引眾人目光。這道料理選用嫩滑的雞胸肉，經舒肥工法低溫烹調，確保肉質鮮嫩多汁。搭配清新的檸檬與濃郁松露醬汁，酸香開胃，層次豐富，是每日輕食的完美之選。好丘信義店不僅在歷史悠久的四四南村傳遞眷村情懷，還用這四道經典料理喚醒人們對家鄉味的記憶。從手工白菜獅子頭到檸香松露舒肥雞，每一道菜都傳遞著溫暖與幸福，邀請顧客在這個年節品嚐到傳統與創新的極致融合，與親朋好友共享美好時光。▲讓人一吃難忘的「檸香松露舒肥雞」，以其清爽細膩的風味吸引眾人目光 / 好丘提供、WalkerLand窩客島整理

好丘眷村菜 2025春節不能錯過

手工白菜獅子頭 每份325元

秘製麻婆豆腐 每份285元

茄汁福圓燉牛腱 每份305元

檸香松露舒肥雞 每份285元



好丘GOOD CHO's信義店

地址：台北市信義區松勤街54號

電話：02-2758-2609