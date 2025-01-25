南部最大燈會就在屏東！國境之南「屏東」近年成功逆襲成為網美、網帥最愛打卡的人氣景點。今年2025屏東燈節再度閃耀登場，於即日起至2/16，以四大燈區、超過50組燈飾作品點亮屏東的夜空。今年屏東燈會規模空前盛大，結合神話、文化與自然元素，讓人彷彿置身夢幻國度。更貼心安排免費接駁車、限定小提燈等，讓所有遊客輕鬆享受這場光影饗宴。



▲▼2025屏東燈節四大燈區、超過50座燈飾免費拍 / 2025屏東燈會 提供、WalkerLand窩客島整理



2025屏東燈節縣民公園燈區：梅杜莎的奇幻國度

縣民公園燈區今年以「梅杜莎的奇幻國度」為主題，打造一座充滿神秘與奇幻的燈光世界。主燈「梅杜莎的宮殿」由六隻巨蛇環繞，結合水霧與燈光投影，展現如夢似幻的神話場景。每日定時的燈光展演，以華麗的視聽效果帶領遊客進入古希臘的神秘境地，是燈節中最具戲劇性的亮點之一。



▲▼2025屏東燈節「縣民公園燈區」以梅杜莎的奇幻國度為主題 / 2025屏東燈會 提供、WalkerLand窩客島整理





2025屏東燈節萬年溪燈區：溪望娓娓動人

萬年溪燈區以「溪•望」為主題，結合「溪望娓娓來」、「回憶」與「甜の溪」三段故事，展現新舊融合的魅力。主燈「無限溪望」象徵生命力與永續精神，萬年溪畔與仁愛路的燈光設計更讓整個燈區充滿詩意，從過去延續到未來，遊客可以在流動的燈影中探索屏東的文化與歷史。



▲▼2025屏東燈節「萬年溪燈區」以溪望為主題 / 2025屏東燈會 提供、WalkerLand窩客島整理



2025屏東燈節勝利星村燈區：流星花園的奇幻旅程

勝利星村燈區今年以「流星花園」為主題，將屏東花材與光影藝術完美融合。燈組包括「流星綻放」、「南國之夜」、「夢回舊時光」等，搭配遺構公園的花園秘境，呈現一個充滿生命力與奇幻色彩的燈光花園。漫步其中，如同置身星光點綴的奇異世界，充滿浪漫與驚喜。



▲▼2025屏東燈節「勝利星村燈區」以流星花園為主題 / 2025屏東燈會 提供、WalkerLand窩客島整理



2025屏東燈節客家燈區：光影綺想的文化饗宴

內埔鄉龍頸溪溪畔公園的客家燈區，以「光影綺想」為主題，結合「文化傳承」、「藝想視界」、「芬芳馥郁」與「竹田驛緣」四大區域，展現屏東六堆客庄的深厚文化。燈光與竹田驛園的光環境交織出一幅幅動人的畫面，帶領遊客感受客家傳統與現代藝術的交融之美。



▲▼2025屏東燈節「客家燈區」光影綺想為主題 / 2025屏東燈會 提供、WalkerLand窩客島整理



2025屏東燈節小提燈

2025屏東燈節限定小提燈「屏小龍」亮相，以蛇蛋造型俏皮破殼而出，可愛又實用！採輕便塑膠材質，吹氣即可組裝，不僅能背在身上，還可加水變成不倒翁擺飾或小夜燈。1月11日開幕當天晚間6點起，於縣民公園燈區第一服務台憑加入縣府或縣長官方Line或臉書帳號即可免費領取，數量有限，換完為止，每人限領1個



推薦閱讀：過年就拍屏東新景點！7大屏東漁港「情人節燈飾 漁港演唱會」免費入場。



▲▼2025屏東燈節蛇年小提燈免費領 / 2025屏東燈會 提供、WalkerLand窩客島整理







2025屏東燈節 活動資訊

亮燈時間：2025/1/11-2025/2/16 17:30-22:00

四大燈區：縣民公園燈區、萬年溪燈區、勝利星村燈區、客家燈區



2025屏東燈節 閉幕壓軸演唱會「天地訣」

時間：2025/2/15 19:00

地點：縣民公園大草皮處

演出團隊：黃妃、舞思愛、草屯囝仔、唐美雲



2025屏東燈節 縣民公園遊園列車

每週六、日：13:30~21:30



2025屏東燈節蛇年小提燈領取辦法

兌換時間：2025屏東燈節開幕典禮 1/11 晚間6點，發完為止。

兌換地點：縣民公園燈區第一服務台(靠近3號出入口)。

兌換方式：凡手機加入縣長或縣府Line官方帳號或臉書帳號即可兌換1個。

數量有限，換完為止，1人限領1個。