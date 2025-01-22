過年就先到全家集好運！新春佳節即將到來，全家再度推出充滿年味的活動，獻上實用又有趣的限定贈品。全家結合大甲鎮瀾宮與唐老鴨，推出每日限定的開運小物，只要消費滿199元，即可免費獲得當日限定贈品，包括「蛇守迎新年錢母」、「蛇迎財寶錢母」等兩款錢母，以及唐老鴨、多金鴨、黛西鴨造型金幣磁鐵。這些小物不僅適合裝飾家居，更充滿招財與祝福寓意，吸引民眾收藏。
▲▼全家過年開運錢母小物免費送/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
01/28-02/01過年期間，大甲鎮瀾宮特別推出兩款錢母，分別於除夕與初一限量贈送，象徵新的一年財運滾滾。初二至初四則輪番推出唐老鴨系列金幣造型磁鐵，無論是多金鴨的富貴祝福，還是黛西鴨的甜美象徵，甚至唐老鴨的活力加持，每款都充滿年節氛圍。全家的開運小物設計不僅實用，還能作為收藏佳品，送完為止的機制更增添了搶購熱潮。
▲▼全家過年開運錢母、唐老鴨金幣磁鐵小物免費送/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
除了開運小物，全家還推出「666幸運神骰杯塞」活動，讓新年好運更升級。即日起至2月18日，消費滿100元即可加價39元帶回隨機一款骰杯塞，共有五種設計，每組附同色骰子，充滿趣味與祝福感。不挑款的隨機機制，更讓人期待每次購買都是驚喜。
推薦閱讀：過年福袋11大通路總整理！超過100款「全聯 百貨福袋」領軍，獎項清單 開賣時間曝光。
▲▼全家過年開運小物加價購「666幸運神骰杯塞」39元就有/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
全家 666幸運神骰杯塞
活動期間：01/22-02/18
活動內容：消費指定商品滿100元，可加39元加購乙款666幸運神骰杯塞
注意事項：共5款，隨機不挑款，每組含1顆6面6神骰杯塞及1顆同色骰子
全家 開運小物滿額贈
1、大甲鎮瀾宮蛇守迎新年錢母、蛇迎財寶錢母
活動內容：01/28除夕至01/29初一，全店指定商品滿199元即贈大甲鎮瀾宮開運錢母乙份（共兩款，不累贈，一天一款），數量有限、送完為止。
2、唐老鴨系列金幣造型磁鐵(多金鴨款、黛西鴨款、唐老鴨款)
活動期間：01/28-02/01
活動內容：01/30初二至02/01初四，全店指定商品滿199元即贈唐老鴨系列金幣造型磁鐵乙份（共三款，不累贈，一天一款），數量有限、送完為止。