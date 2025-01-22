過年就先到全家集好運！新春佳節即將到來，全家再度推出充滿年味的活動，獻上實用又有趣的限定贈品。全家結合大甲鎮瀾宮與唐老鴨，推出每日限定的開運小物，只要消費滿199元，即可免費獲得當日限定贈品，包括「蛇守迎新年錢母」、「蛇迎財寶錢母」等兩款錢母，以及唐老鴨、多金鴨、黛西鴨造型金幣磁鐵。這些小物不僅適合裝飾家居，更充滿招財與祝福寓意，吸引民眾收藏。



▲▼全家過年開運錢母小物免費送/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



全家 666幸運神骰杯塞

活動期間：01/22-02/18

活動內容：消費指定商品滿100元，可加39元加購乙款666幸運神骰杯塞

注意事項：共5款，隨機不挑款，每組含1顆6面6神骰杯塞及1顆同色骰子



全家 開運小物滿額贈

1、大甲鎮瀾宮蛇守迎新年錢母、蛇迎財寶錢母

活動內容：01/28除夕至01/29初一，全店指定商品滿199元即贈大甲鎮瀾宮開運錢母乙份（共兩款，不累贈，一天一款），數量有限、送完為止。



2、唐老鴨系列金幣造型磁鐵(多金鴨款、黛西鴨款、唐老鴨款)

活動期間：01/28-02/01

活動內容：01/30初二至02/01初四，全店指定商品滿199元即贈唐老鴨系列金幣造型磁鐵乙份（共三款，不累贈，一天一款），數量有限、送完為止。