每年必衝夢幻滑雪季！每年衝日本、韓國滑雪，都是許多滑雪控的熱門行程，無論是日本的粉雪滑道與溫泉，還是韓國的多元滑雪場與便利設施，都讓人滑雪之旅更夢幻。這次窩客島整理日本滑雪、韓國滑雪各5大行程推薦，滑雪控先衝起來。



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▲▼KKday日本滑雪、韓國滑雪行程推薦 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理



KKday日本滑雪行程推薦

日本滑雪首選熱點之一北海道，特別推薦手稻滑雪場，距離札幌市區僅半小時，適合滑雪新手，有多條綠線滑道，晴天時能從山頂俯瞰札幌全景。此外，小樽朝里川滑雪場則擁有豐厚雪量與高品質雪質，是滑雪愛好者的天堂。這次KKday更推出滑雪套餐，包含來回接駁、中文教練指導、雪具租借及纜車票，更提供雪服租借服務，滑雪行程更方便。▲▼KKday日本滑雪行程推薦 北海道滑雪行程 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理日本關東與關西滑雪車推薦輕井澤、石打丸山與六甲山，長野輕井澤王子滑雪場以快速開放聞名，在KKday可以一次買到纜車票、雪具租借，且平日享76折優惠。此外，也推薦六甲山雪上樂園則適合親子遊玩，提供安全戲雪區域，滑雪後還能前往有馬溫泉，體驗日本三大溫泉的放鬆魅力。▲▼KKday日本滑雪行程推薦 關東關西滑雪行程 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理不只日本，近期也有許多粉絲衝韓國首爾周邊滑雪場，伊利希安江村滑雪場距首爾市區不遠，提供KKday專屬休息室與諮詢服務，滑雪教學分班進行，就算第一次滑雪也能更方便上手。龍平滑雪場則提供過夜滑雪套餐，包含滑雪教學與裝備租借，適合資深滑雪迷朝聖。▲▼KKday韓國滑雪行程推薦 韓國首爾滑雪 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理此外，釜山近郊的伊甸園山谷滑雪場是冬季滑雪秘境，結合自然美景、多元滑雪設施，拍美照也超適合。首爾樂園冰雪樂園則適合家庭或朋友同遊，使用KKday優惠碼還可享有85折優惠。想要更深度享受的滑雪體驗，推薦洪川大明維瓦爾第度假村，提供免費雪衣租借、專車接送及分班教學，讓第一次學滑雪就上手。▲▼KKday韓國滑雪行程推薦 韓國釜山滑雪 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理

北海道手稻滑雪教學一日遊：https://walkr.tw/4OSyOFWj

北海道小樽朝里川溫泉滑雪場單板/雙板教學：https://walkr.tw/YmfXW12C

輕井澤王子大飯店滑雪場 纜車1日票+雪具租借：https://walkr.tw/6VyBd5VP

滋賀箱館山滑雪場一日體驗：https://walkr.tw/PeN6Bn81

神戶六甲山雪上樂園&有馬溫泉一日遊：https://walkr.tw/bgbCGBgd



KKday韓國滑雪行程推薦

韓國滑雪一日遊｜Elysian伊利希安江村：https://walkr.tw/Bq01KC6P

KKday專屬團｜龍平過夜滑雪/滑雪板套餐：https://walkr.tw/biZTJh6F

首爾樂園主題樂園&冰雪樂園門票：https://walkr.tw/p2Z6hA4a

伊甸園山谷滑雪一日遊｜釜山出發：https://walkr.tw/wvZtv8jv

首爾近郊滑雪一日遊｜洪川大明維瓦爾第度假村：https://walkr.tw/YjSSocQF