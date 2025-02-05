遲遲盼不到好桃花開嗎！那麼來東京旅遊一定要前往被譽為「最強結緣神社」的「東京大神宮」，不僅參拜完沒多久便喜獲姻緣的「案例」不勝枚舉，而「東京大神宮」的詩籤、御守、御朱印的設計都別出心裁，其中最熱銷的為「結緣鈴蘭守」，渴望好姻緣的單身男女一定要入手。



▲▼東京大神宮每天都有無數單身男女前來祈求姻緣/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



興建「東京大神宮」的原因是，自江戶時代開始，人們便十分嚮往位於三重縣的伊勢神宮參拜，但當年交通不便，是許多百姓終其一生難以實現的心願。直至明治時代，明治天皇在日比谷建造了一座伊勢神宮的遙拜殿「日比谷大神宮」，後因關東大地震損毀、於1928年遷至現址，彼時改稱為「飯田橋大神宮」，戰後又改名為「東京大神宮」，並沿用至今；據聞，「東京大神宮」亦是日本第一個舉辦「神前結婚式」的地方，遂而成為締結良緣的聖地，每天都有無數的單身男女慕名而來、祈求一段好姻緣。▲若有心儀對象適合「戀愛成就結緣札」，一塊木札寫上對方名字、奉納於東京大神宮，另一塊寫上自己名字的則隨身攜帶/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲▼東京大神宮戀愛籤和結緣籤種類多元/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝既然都來參拜「東京大神宮」了，當然要抽戀愛籤或結緣籤，而戀愛籤上都附有一個和紙人形，每個表情和服飾色彩都略有變化；御守部分同樣多元，最具人氣的便屬「結緣鈴蘭御守」（縁結び鈴蘭守り），據聞若是上頭掛的小牌子自然掉落，代表你的良緣便在不久矣。推薦閱讀： 飯糰神社超可愛！到處都是飯糰，東京特色神社「高木神社」，飯糰繪馬、飯糰御守蒐藏起來。 ▲東京大神宮的結緣鈴蘭御守聽說相當靈驗/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

東京大神宮資訊

地址：東京都千代田區富士見2-4-1

電話：03-3262-3566