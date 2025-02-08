不用出國就吃得到正宗重慶烤魚！台中烤魚專賣店「麻川川青花椒烤魚」主打活魚現撈現烤，師傅遵循傳統古法製作、採用辣椒及中藥材熬製，口味多元，其中又以招牌古法麻辣烤魚以及青花椒烤魚人氣最高，而且還吃得到泡椒牛蛙。
▲麻川川青花椒烤魚主打活魚現撈現烤，青花椒烤魚深受歡迎/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
▲麻川川青花椒烤魚用餐環境如同咖啡館/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
「麻川川青花椒烤魚」用餐環境有別於大部分的台中烤魚店，空間明亮氣派、猶如咖啡館。魚類有國宴魚、鱸魚、龍虎斑等可以選擇，烤魚口味則有青花椒、古法香辣、蒜香等；「麻川川青花椒烤魚」講究道地重慶味，不僅香料來自四川，花椒油、辣油也都由師傅親煉、不假他人。
▲▼麻川川青花椒烤魚師傅遵循古法製作，每一個步驟都親力親為/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
「麻川川青花椒烤魚」招牌古法麻辣烤魚，師傅使用乾辣椒、辣椒與中藥材炒出來，香氣逼人，醬汁辣味具有層次，亦能拿來拌飯；青花椒烤魚富含青花椒和青龍椒香氣、香麻入味，國宴魚肉新鮮Ｑ彈。此外，小菜部分，特別推薦涼拌土豆絲，師傅以精湛的刀工將馬鈴薯切得細如髮絲，清爽又帶股辣勁。
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▲麻川川青花椒烤魚招牌古法麻辣烤魚，香氣逼人，醬汁辣味具有層次/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
▲涼拌土豆絲為麻川川青花椒烤魚的高人氣小菜，清爽又帶股辣勁/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝
麻川川青花椒烤魚店家資訊
地址：台中市北區進化北路179號-1號
電話：04-2237-5759