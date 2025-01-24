隨著2025年農曆新年到來，大江購物中心推出一系列豐富活動，滿足全家大小的春節需求。即日起至1月28日，消費滿千即可獲百元電子現金券，大年初一則限量開賣超值福袋，包括PORTER、三麗鷗等品牌推出的驚喜商品讓人心動不已。不僅如此，2月29日起連續三天，現場將免費發放來自全台最大財神廟雲林北港武德宮的千份發財金紅包，還有幸運籤餅乾及限量伴手禮，讓消費者迎接新年的好運。



▲▼桃園大江購物中心 過年優惠活動/ 大江購物中心 提供、WalkerLand窩客島整理



每年備受期待的新春福袋再度登場！今年PLAYBOY推出價值超過7,000元的福箱，只需1,500元即可帶回品牌背包及其他隨機商品。PORTER限量福袋特價3,999元，內容價值高達8,500元起，還有深受三麗鷗迷喜愛的福袋，每個售價999元，外袋設計療癒可愛。此外，ROBINMAY、HOUSUXI等品牌也推出限定福袋，讓消費者以超值價格帶回新年幸運。▲桃園大江購物中心 過年福袋推薦/ 大江購物中心 提供、WalkerLand窩客島整理新年怎能少了好運紅包！大江購物中心與雲林北港武德宮合作，從大年初一至初三，連續三天免費發送千份發財金紅包與開運祝福小卡，吸引眾多家庭前來同樂。每日前30名追蹤官方IG的消費者還能參加抽開運紅包活動。此外，現場還規劃快閃店饗初糖葫蘆、阿仁牛軋餅、覺茶堂銀耳露等古早味懷舊甜品，此外還有春上布丁蛋糕、日出芝稻、蛋白工坊、海邊走走、饅饅好食等特色伴手禮，猶如小型年貨市集，為大家增添喜氣。▲桃園大江購物中心和北港武德宮合作，過年送發財金/ 大江購物中心 提供、WalkerLand窩客島整理大江購物中心以全年免費停車及假日免費接駁車成為桃園聚餐和購物的首選地點。館內多家獨家餐廳如檀島港式茶餐廳、姜滿堂韓國燒肉等，更提供多元化異國料理，滿足各種味蕾。春節期間特別布置新春藝術裝置，民眾可在場內與親友拍照留念，並將心願掛在喜氣洋洋的許願牆上。此外，1月24日起部分營業時間延長至晚間10:30，消費者可以更盡情地享受購物與美食的雙重樂趣。

推薦閱讀：過年福袋11大通路總整理！超過100款「全聯 百貨福袋」領軍，獎項清單 開賣時間曝光。



▲桃園大江購物中心春節延長營業時間/ 大江購物中心 提供、WalkerLand窩客島整理





桃園大江購物中心 過年優惠活動

地址： 桃園市中壢區中園路二段501號

消費回饋：即日起至1月28日，消費滿1,000元送百元電子現金券。

福袋活動：大年初一推出PORTER、三麗鷗等品牌限量福袋。

發財金紅包：大年初一至初三，每天免費發放千份紅包與祝福小卡。

免費停車：全年免費停車



桃園大江購物中心 2025春節營業時間

1/24 ~ 1/27 11:00 ~ 22:30

1/28 (除夕) 11:00 ~ 18:00

1/29 ~2/1 (初一至初四) 11:00 ~ 22:30

2/2 (初五) 11:00 ~ 22:00