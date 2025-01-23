為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 住信義區看著101泡澡！W hotel 405間客房翻新亮點，升級文青配色 音響設備聽更爽。

住信義區看著101泡澡！W hotel 405間客房翻新亮點，升級文青配色 音響設備聽更爽。

2025年菜外帶 W hotel W飯店 信義區 more
2025-01-23 09:00:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：W hotel
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

住信義區看著101泡澡！W hotel台北W飯店經過兩年翻新，飯店內405間客房全面升級，讓人到信義區有更高級、更舒適的享受。除了有超強超近的台北101視角之外，在房間色系與設備都換新，窩客島帶你看升級成2.0版本的W hotel，又有理由揪男友、女友到信義區約會享受。

推薦閱讀：日韓滑雪攻略！日本滑雪 韓國滑雪一日遊行程推薦，滑雪控必衝滑雪行程76折起。

▲▼W hotel客房翻新亮點 信義區飯店推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



W hotel飯店內405間客房，經過2年翻新、全面升級，本次更新最大亮點是在房間風格從原本活潑、高彩度，變成更文青、質感的風格。其中最明顯的變化就是房間的色系改變，地毯、隔板、桌椅等家具從原先的的紅色、藍色，變成橘色、綠色系，加上木質與大理石元素、深褐色木材，更增添質感。

▲▼W hotel W飯店升級 客房翻新亮點  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


其中，「奇妙客房」與「壯美客房」採用夕陽橘與木質元素，營造溫暖氛圍，「絕佳客房、非凡套房、奇幻套房」則選用綠色系搭配深褐色木材，打造仙氣森林感。高樓層的「頂級驚喜套房」與「驚喜套房」則以大地暖色呈現成熟奢華風格。近期，W hotel在健身房設備也更新，讓房客的享受更加升級。

▲▼W hotel W飯店升級 客房翻新亮點  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝、W hotel提供


客房中也保留了原先的臥榻、沙發與空間規劃，讓人可以在窗邊曬太陽、看夜景、看101，享受超chill時光。其中更推薦「奇幻套房」，除了有面向台北101的浴缸，可以邊泡澡邊看夜景之外，在落地窗旁還有長型臥榻空間，270度信義區景觀堪稱最享受。

▲▼W hotel W飯店升級 客房翻新亮點 101景觀推薦  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


翻新後的客房在設備上也大升級，W hotel在意音樂享受，客房內都升級成Bose藍牙音響，每組至少三顆音響滿足高音與低音享受。此外還有可調角度智能電視、Type-C插孔，讓人使用上更方便。房內的燈飾也增添自然風格，有橘色與黃色設計的螢火蟲燈、蘑菇檯燈，床頭則有圓形的旭日意象壁燈，增添溫馨感。

▲▼W hotel W飯店升級 客房設備更新  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


W hotel此次翻新深入實踐環保理念，客房家具如桌面、層架皆採用再生水磨石，將回收碎石與木屑化作創意設計，展現對永續發展的重視。同時，配合政府的環保政策，不免費提供「牙刷、牙膏、浴帽、梳子、刮鬍刀」等備品，W hotel目前將這些備品擺放於每間房間的mini bar旁邊，並且標示價格50元至150元區間，將在退房時一同收費，不用出房門購買。

▲▼W hotel W飯店升級 客房環保政策  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

 

台北W飯店 資訊

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號
電話： (02) 7703-8888
官方預約平台：https://walkr.tw/1XGZTCp9

 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#信義區
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
2024民宿推薦
【日本沖繩平價住宿推薦】沖繩那霸那酒店&Spa _交通、景點、美食懶人包

【日本沖繩平價住宿推薦】沖繩那霸那酒店&Spa _交通、景點、美食懶人包
台南住宿首選！榮興金鬱金香酒店歐式風情 台式滷肉飯早餐超滿足。

台南住宿首選！榮興金鬱金香酒店歐式風情 台式滷肉飯早餐超滿足。
日本香川德島住宿┃JR四國直營「4S STAY」系列住宿設施大推薦！近高松站&阿波池田站

日本香川德島住宿┃JR四國直營「4S STAY」系列住宿設施大推薦！近高松站&阿波池田站
來台東住民宿賞海景！６間台東異國風海景民宿推薦，讓你一秒置身國外。

來台東住民宿賞海景！６間台東異國風海景民宿推薦，讓你一秒置身國外。
九份住宿推薦！6間九份民宿推薦清單 老宅民宿無敵海景房通通先筆記。

九份住宿推薦！6間九份民宿推薦清單 老宅民宿無敵海景房通通先筆記。
新加坡最chill飯店！lyf Bugis新加坡新飯店推薦 必衝景點美食走路就到。

新加坡最chill飯店！lyf Bugis新加坡新飯店推薦 必衝景點美食走路就到。
morechevron_right
延伸閱讀
日韓滑雪攻略！日本滑雪 韓國滑雪一日遊行程推薦，滑雪控必衝滑雪行程76折起。
 編輯 張人尹
咖啡配PIZZA也行！信義區隱藏版神秘CAFÉ「N.S.F.W.」最強PIZZA & COFFEE，信義區打工仔都是這樣邊吃、邊約會。
 編輯 李維唐
川菜粵式新吃法！六福粵亮廣式「翻玩江湖川味」推出六道四川麻辣新菜單，將粵式精隨注入川菜靈魂、老饕不能錯過。
 編輯 李維唐
信義區甜點控等到了！日系厚鬆餅名店「星乃珈琲店」台灣二號店插旗信義區，最招牌「窯烤芙蕾熱蛋糕」搶攻信義區甜點控下午茶。
 顏爾嫻
文青乾拌麵再加一！全新登場「椒麻茶拌麵、蔥爆茶拌麵」挑戰最涮嘴乾拌麵選項，用最不一樣的「茶拌麵」搶攻乾拌麵市場。
 編輯 鄭雅之
推薦商品
keyboard_arrow_up