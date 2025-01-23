住信義區看著101泡澡！W hotel台北W飯店經過兩年翻新，飯店內405間客房全面升級，讓人到信義區有更高級、更舒適的享受。除了有超強超近的台北101視角之外，在房間色系與設備都換新，窩客島帶你看升級成2.0版本的W hotel，又有理由揪男友、女友到信義區約會享受。



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▲▼W hotel客房翻新亮點 信義區飯店推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



台北W飯店 資訊

W hotel飯店內405間客房，經過2年翻新、全面升級，本次更新最大亮點是在房間風格從原本活潑、高彩度，變成更文青、質感的風格。其中最明顯的變化就是房間的色系改變，地毯、隔板、桌椅等家具從原先的的紅色、藍色，變成橘色、綠色系，加上木質與大理石元素、深褐色木材，更增添質感。▲▼W hotel W飯店升級 客房翻新亮點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝其中，「奇妙客房」與「壯美客房」採用夕陽橘與木質元素，營造溫暖氛圍，「絕佳客房、非凡套房、奇幻套房」則選用綠色系搭配深褐色木材，打造仙氣森林感。高樓層的「頂級驚喜套房」與「驚喜套房」則以大地暖色呈現成熟奢華風格。近期，W hotel在健身房設備也更新，讓房客的享受更加升級。▲▼W hotel W飯店升級 客房翻新亮點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝、W hotel提供客房中也保留了原先的臥榻、沙發與空間規劃，讓人可以在窗邊曬太陽、看夜景、看101，享受超chill時光。其中更推薦「奇幻套房」，除了有面向台北101的浴缸，可以邊泡澡邊看夜景之外，在落地窗旁還有長型臥榻空間，270度信義區景觀堪稱最享受。▲▼W hotel W飯店升級 客房翻新亮點 101景觀推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝翻新後的客房在設備上也大升級，W hotel在意音樂享受，客房內都升級成Bose藍牙音響，每組至少三顆音響滿足高音與低音享受。此外還有可調角度智能電視、Type-C插孔，讓人使用上更方便。房內的燈飾也增添自然風格，有橘色與黃色設計的螢火蟲燈、蘑菇檯燈，床頭則有圓形的旭日意象壁燈，增添溫馨感。▲▼W hotel W飯店升級 客房設備更新 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝W hotel此次翻新深入實踐環保理念，客房家具如桌面、層架皆採用再生水磨石，將回收碎石與木屑化作創意設計，展現對永續發展的重視。同時，配合政府的環保政策，不免費提供「牙刷、牙膏、浴帽、梳子、刮鬍刀」等備品，W hotel目前將這些備品擺放於每間房間的mini bar旁邊，並且標示價格50元至150元區間，將在退房時一同收費，不用出房門購買。▲▼W hotel W飯店升級 客房環保政策 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號

電話： (02) 7703-8888

官方預約平台：https://walkr.tw/1XGZTCp9