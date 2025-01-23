過年就是要吃點好料、寵愛自己和家人！壽司郎以「喜食臨門」為主題，於即日起至2/9推出期間限定料理，集合新鮮高級食材，打造出一系列招福開運的美味佳餚。不僅如此，1/24起更限量推出40元極上鮪魚大腹，回饋粉絲。此外，與知名品牌LOTTE聯名的生巧克力派聖代也將首次在台灣登場，讓甜點控們過年吃得滿足又幸福。



▲▼壽司郎春節開運新品 / 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理



壽司郎新品 喜食臨門

壽司郎以頂級海味滿足老饕味蕾，推出「豪華海味鐵火捲拼盤」與「海膽鮭魚卵蟹肉總匯」。前者以鐵火卷為基底，搭配赤蝦、干貝、甜蝦、鮪魚中腹、鮪魚泥及鮭魚卵，宛如海洋盛宴。「海膽鮭魚卵蟹肉總匯」則以松葉蟹肉、海膽和鮭魚卵完美結合，一口奢華超滿足。不僅如此，選用日本九州A4和牛後腿肉製作的「A4和牛烤牛肉」入口即化，濃郁風味令人無法抗拒。▲▼壽司郎新品推薦「豪華海味鐵火捲拼盤」與「海膽鮭魚卵蟹肉總匯」鋪滿頂級海鮮/ 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理除了主菜吸引人目光，壽司郎也為甜點控帶來驚喜。與LOTTE聯名推出的「生巧克力派聖代」以奶酪、草莓丁、海綿蛋糕為基底，再搭配樂天小熊餅乾與TOPPO巧克力棒，口感層次豐富，僅在壽司郎獨家販售。「瀨戶內檸檬烤起司蛋糕」則以檸檬酸香平衡奶油起司的濃郁，80元即可享受一口幸福。此外，旋風回歸的「奶油濃厚海膽拌麵」與升級版「松露美乃滋黃金脆薯」，讓喜歡創意料理的食客一試成主顧。▲▼壽司郎新品甜點「生巧克力派聖代」和升級版「松露美乃滋黃金脆薯」也是人氣必點/ 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理壽司郎與遊戲《鳴潮》合作，推出多款聯名商品。即日起，單筆消費滿500元即可加價換購Q版壓克力立牌，6款造型全台限量11,000個。此外，消費滿800元即可獲贈聯名紅包袋，每份含兩入，全台僅有15,000份，送完為止。2月3日限定推出的「海鮮惠方卷」，以多款鮮味十足的頂級食材捲製，讓人一口咬下開運加倍。推薦閱讀： 過年發財必喝！加持過「萬兩金杯」厚乳烏龍幫你開運，衝馬祖新村喝。 ▲▼壽司郎春節優惠送聯名紅包/ 壽司郎 提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起至2月9日（日）止，共計19天。（數量有限售完為止。）

期間限定菜色：

豪華海味鐵火捲拼盤 $360

海膽鮭魚卵蟹肉總匯 $120

A4和牛烤牛肉 $100

廣島縣產酥炸牡蠣 $60

極上鮪魚大腹 $40 1/24起限量推出

炙燒鮭魚腹2貫 $50

炭燒鰹魚 $40

宮崎縣產菱鰭烏賊 $60

店內調理野生花蝦 $60

沖漬螢烏賊 $40

鹽麴甜蝦軍艦 $50

奶油濃厚海膽拌麵 $140

螃蟹奶油可樂餅 $60

松露美乃滋黃金脆薯 $60

LOTTE生巧克力派聖代 $150

瀨戶內檸檬烤起司蛋糕 $80