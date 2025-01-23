美樂蒂、酷洛米粉絲要嗨了！這次7-ELEVEN預告將在2/5過年後開工日，推出全新「MY MELODY 50th X KUROMI 20th週年派對」加價購活動，同時慶祝美樂蒂50週年、酷洛米20週年，這對超萌三麗鷗閨蜜攜手推出超過20款少女系小物，實用的居家週邊、3C小物，或是超有收藏價值的紀念玩偶，最低199元就能入手。



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▲▼7-ELEVEN三麗鷗美樂蒂 酷洛米週年紀念加價購活動 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



7-ELEVEN全店精品「MY MELODY 50th X KUROMI 20th週年派對」活動

7-ELEVEN這次「MY MELODY 50th X KUROMI 20th週年派對」，這次美樂蒂50週年、酷洛米20週年同步慶生，以命定色系「粉紅、灰黑」為主題，推出超過20款可愛又實用的周邊商品，其中粉絲必搶「週年限定絨毛玩偶」美樂蒂、酷洛米一組2入禮盒包裝，超精緻、更增添收藏價值。▲▼7-ELEVEN三麗鷗美樂蒂 酷洛米週年紀念，必買周邊推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，本次加價購活動更推薦質感滿分的「兩用翻轉抱枕」美樂蒂、酷洛米可以翻轉成好夥伴的造型。居家小物也推薦椅凳、毛巾組，還有實用系的安全帽、炫彩吸管冷飲杯，外出或在家都可愛。同時以超流行「雲朵包」元素，設計化妝包、零錢包，滿足粉絲的少女心。▲▼7-ELEVEN三麗鷗美樂蒂 酷洛米 必買新品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝這次7-ELEVEN也針對3C周邊推出手機掛繩、手機殼、Magsafe磁吸卡包、無線快充行動電源等實用小物，還有實用刷具組、折傘、帽子等少女系周邊，同步在過年後2/5起登場，粉絲們開工開學必買，也是2月情人節必搶的夢幻周邊。▲▼7-ELEVEN三麗鷗美樂蒂 酷洛米週年紀念小物 實用周邊推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了週年限定小霧之外，7-ELEVEN也針對三麗鷗粉絲設計「三麗鷗好朋友夢幻派對快閃活動」，7大人氣角色包含大耳狗、布丁狗，還有近期超夯人魚漢頓等角色，推出超萌圓形寵物窩、長毛絨包袋及餐具組合等軟萌系小物。更有粉絲敲碗必收的Hello Kitty蘋果精靈藍牙喇叭及香薰蠟燭，總計逾80款生活周邊限時加價購，不管你的本命是哪個角色，通通買起來。▲▼7-ELEVEN三麗鷗快閃購必買小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

快閃購

活動日期：2025年2月5日(三)15:00起至2025年2月18日(二)24：00止。

活動辦法：活動期間到門市櫃檯直接結帳預購。若有異動依照官網公告為準。



集點加價購

活動時間：2025年2月19日(三)15:00起至2025年4月30日(三)24：00止。

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款



推薦商品：

限量週年限定絨毛2入組

加價購：899元/款



限量兩用翻轉抱枕

加價購：499元/款



限量造型矽膠萬用包

加價購：399元/款



限量公仔炫彩吸管冷飲杯

加價購：499元/款



限量造型收納椅凳

加價購：899元/款



限量浴巾2入組

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限量絨毛動動帽

加價購：499元/款



限量雙面漁夫帽

加價購：399元/款



限量Ninja品牌安全帽

加價購：799元/款



限量洞洞鞋

加價購：499元/款



限量水鑽吊飾雲朵零錢包

加價購：399元/款



限量雲朵化妝包

加價購：499元/款



限量刷具7入組

加價購：199元/款



限量晴雨兩用輕量折傘

加價購：299元/款



限量LANI's流沙防摔殼

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限量LANI's Magsafe磁吸卡包

加價購：749元/款



限量伸縮編織掛繩公仔吊飾組

加價購：299元/款



限量ENERGEA MagPac Mini磁吸無線快充行動電源

加價購：1399元/款